Opel Astra Plug-in Hybrid: Υβριδικό αστέρι - Real.gr

Η Opel, ανταποκρινόμενη στην τάση της ευρωπαϊκής αγοράς για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας Plug-in Hybrid, λανσάρει δυο νέες ισχυρότερες εκδόσεις του δημοφιλούς μοντέλου Astra.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για το πεντάθυρο Opel Astra Plug-in Hybrid και το στέσιον βάγκον Sports Tourer Plug-in Hybrid, που χάρη στο αναβαθμισμένο σύστημα Plug-in Hybrid πλέον αποδίδουν 196 ίππους και παρέχουν ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χλμ.

Η φημισμένη γερμανική μάρκα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυτονομία σε αστικό περιβάλλον, καθώς εκτός από το πλεονέκτημα της μηδενικής εκπομπής ρύπων εξασφαλίζει και μηδενική κατανάλωση καυσίμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσει ο οδηγός τα οφέλη της ηλεκτρικής κίνησης στα μοντέλα με σύστημα παραγωγής ενέργειας Plug-in Hybrid είναι να φορτίζει κάθε βράδυ το αυτοκίνητό του. Οι χαμηλότερες χρεώσεις του νυχτερινού ρεύματος αποτελούν ένα ακόμη κίνητρο για οικονομικότερη μετακίνηση απολαμβάνοντας τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης. Επίσης, μεγάλη μερίδα οδηγών αξιοποιεί και τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τις εταιρείες που εργάζονται.

Πλέον η γκάμα των κινητήριων συνόλων του δημοφιλούς μικρομεσαίου μοντέλου Astra περιλαμβάνει τις αμιγώς ηλεκτρικές μονάδες, τις ήπιες υβριδικές με τεχνολογία 48 V και τις Plug-in Hybrid.

Το αναβαθμισμένο σύστημα Plug-in Hybrid απαρτίζεται από έναν ανανεωμένο τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.6, ισχύος 150 ίππων, έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει πλέον 125 ίππους (αντί για 110 ίππους, που ήταν η απόδοσή του στο απερχόμενο σύστημα) και από μια μπαταρία αυξημένης χωρητικότητας 17,2 kWh (αντί για 12,4 kWh προηγουμένως). Οι μηχανικοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συνεργασία του κινητήρα καύσης και του ηλεκτροκινητήρα για ισορροπημένη απόδοση, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Η υψηλή παραγόμενη ενέργεια μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω του νέου ηλεκτρικού κιβωτίου ταχυτήτων, διπλού συμπλέκτη επτά ταχυτήτων και των περιφερειακών τμημάτων.

Για την αξιοποίηση της κίνησης με αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια που δεν εκπέμπει ρύπους στην πόλη και σε αστικές περιοχές, η ηλεκτρική λειτουργία εύκολα επιλέγεται από τον οδηγό. Χάρη στην αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας η πλήρως ηλεκτρική αυτονομία έχει αυξηθεί κατά 26 χλμ., φτάνοντας τα 83 χλμ.

Με ισχύ συστήματος 196 ίππων και μέγιστη ροπή 360 Nm, το πεντάθυρο επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,6’’ (Sports Tourer 7,7’’). Η τελική ταχύτητα είναι 225 χλμ./ώρα.

Το νέο ηλεκτρoκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη επτά ταχυτήτων αυξάνει την οδηγική άνεση.

Σε αντίθεση με το εξατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, που χρησιμοποιείται στο υβριδικό με τεχνολογία 48 V, διαθέτει μια επιπλέον σχέση και έχει βελτιστοποιηθεί για την υψηλότερη απόδοση της αναβαθμισμένης μονάδας PHEV.

Επιπλέον, το νέο Astra Plug-in Hybrid διαθέτει πολυάριθμες σύγχρονες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά άνεσης στάνταρ σε κάθε έκδοση. Αυτές κυμαίνονται από το σύστημα πολυμέσων infotainment, με έγχρωμη οθόνη αφής δέκα ιντσών και οθόνη πληροφοριών οδηγού, έως την ασύρματη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto και το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί Keyless Start.