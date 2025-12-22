Opel Mokka από 19.900 ευρώ - Real.gr

Ωραία είναι τα ήπια υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας που έχουν κατακλύσει την αγορά, αλλά όταν μας απασχολεί η τελική τιμή πώλησης αξιολογούμε και τις πιο κλασικές επιλογές.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

H Opel έγκαιρα διέγνωσε τη δυσκολία μεγάλης μερίδας αγοραστών αυτοκινήτων να αποκτήσουν ένα Hybrid compact SUV, λόγω της αυξημένης τιμής πώλησης, και στράφηκε στη βασική έκδοση του SUV Mokka με κινητήρα 1.2 Turbo με 136 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων.

Καθόρισε νέα τιμή στα 19.900 ευρώ και κατέκτησε σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Η έξυπνη κίνηση της Opel έδωσε στο Mokka 1.2 Turbo 136 ίππων MT6 τον τίτλο του «Compact SUV με το καλύτερο value for money» στην κατηγορία του.

Στο άκουσμα του χειροκίνητου κιβωτίου, όσοι έχουν καλομάθει στα αυτόματα κιβώτια, που εξασφαλίζουν άνεση και μειώνουν την ένταση κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ίσως να αμφισβητήσουν την επιλογή της Opel.

Σας διαβεβαιώνω όμως ότι στο χειροκίνητο Mokka ο λεβιές ταχυτήτων και το αμπραγιάζ συνδυάζονται με εξαιρετικό τρόπο και δεν κουράζουν υπέρμετρα τον οδηγό. Οι μηχανικοί ρύθμισαν τη λειτουργία τους, την αντίστασή τους στις κινήσεις του οδηγού και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Μπορεί και ένας νέος οδηγός να οδηγήσει το χειροκίνητο Mokka, χωρίς να προβληματιστεί ακόμη και στην εκκίνηση στην ανηφόρα.

Οπως διαπίστωσα, είναι ξεκούραστη η οδήγηση του χειροκίνητου Mokka ακόμη και στον μόνιμα μποτιλιαρισμένο Κηφισό, ενώ δεν με επιβάρυνε ούτε στο κέντρο της Αθήνας.

Τόσο η διαμόρφωση της καμπύλης της ροπής όσο και η καλή λειτουργία του συστήματος μειώνουν τη συχνότητα των αλλαγών των σχέσεων και την επιβάρυνση του οδηγού.

Μπορώ να σας πω ότι μου έλειψε η άμεση ανταπόκριση του κινητήρα μέσω του εύκολου στη χρήση χειροκίνητου κιβωτίου όταν οδήγησα ακόμη και τη ναυαρχίδα των SUV Opel, το ολοκαίνουργιο Opel Grandland. Επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 8,9’’, τελική 208 χλμ./ώρα. Μέση κατανάλωση στη δοκιμή 7 λίτρα/100 χλμ. Νέο εμπορικό πρόγραμμα Opel Xmas Deals, όφελος έως 4.000 ευρώ για τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 ευρώ για τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.