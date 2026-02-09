Παγκόσμια πρωτιά για την Toyota - Real.gr

Καλύτερα δεν θα μπορούσε να γίνει.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Αυτή η φράση ανταποκρίνεται απολύτως στις επιδόσεις της Toyota για το 2025. Ειδικότερα, στη παγκόσμια αγορά η Toyota κατέγραψε ένα μοναδικό ρεκόρ, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε 10,5 εκατ. καινούργια οχήματα σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα οδήγησε σε αύξηση και τις πωλήσεις της πολυτελούς μάρκας Lexus, κατά 3,7%, σε σύγκριση με το 2024.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Volkswagen Group, που πούλησε μόλις 9 εκατ. οχήματα. Στη τρίτη θέση περιορίστηκε το Hyundai Motor Group με επίδοση 7,27 εκατ. μονάδες.

Στην Ευρώπη, η Toyota Motor Europe κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών, με 1.229.000 οχήματα το 2025. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη για το 2025 αυξήθηκαν κατά 12.000 οχήματα.

Πούλησε 948.042 ηλεκτρικά οχήματα, που αποτελεί αριθμό-ρεκόρ αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 77% του συνολικού μείγματος πωλήσεων.

Η Toyota διατήρησε τη θέση της ως η δεύτερη πιο δημοφιλής μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων για Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών, με 1.143.963 οχήματα. Οι πωλήσεις της Toyota Professional αυξήθηκαν κατά +19% σε ετήσια βάση, με ρεκόρ πωλήσεων 158.270 οχημάτων και μερίδιο αγοράς-ρεκόρ 6,7%.

Η Lexus κατέγραψε πωλήσεις 85.075 οχημάτων, με τον όγκο πωλήσεων Lexus LBX να αυξάνεται κατά 19% σε ετήσια βάση.

Στην Ελλάδα, η αποκλειστική αντιπροσωπεία Inchcape Hellas της Toyota και της Lexus ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική της θέση το 2025. Συγκεκριμένα, η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Η στρατηγική Multi-pathway της Toyota κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες (HEV, PHEV, BEV) να αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.

Ο τομέας Toyota Professional σημείωσε αύξηση πωλήσεων +36%, ενώ η Toyota κατέκτησε την πρώτη θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs. Το Toyota Hilux συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, διατηρώντας την απόλυτη κυριαρχία στην κατηγορία με 46,5% μερίδιο αγοράς, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως κορυφαίου pick-up της ελληνικής αγοράς.

Το 2025 αποτέλεσε ορόσημο και για τη Lexus, η οποία σημείωσε την καλύτερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων 17 ετών, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στην premium κατηγορία: 3,2% μερίδιο αγοράς, +1,1 ποσοστιαία μονάδα αύξηση μεριδίου αγοράς έναντι του 2024, +47,1% αύξηση όγκου πωλήσεων έναντι του 2024.