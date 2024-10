Paris Motor Show 2024: Αντεπίθεση από το Παρίσι!

Σήμερα νωρίς το πρωί θα ανάψουν οι προβολείς στις αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου Porte de Versailles για να φωτίσουν τα τελευταία επιτεύγματα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η πιο μεγάλη γιορτή του αυτοκινήτου για το 2024 ξεκινά και το Paris Motor Show 2024 προσκαλεί τους φίλους της αυτοκίνησης σε μια συναρπαστική διαδρομή.

Επειτα από πολλά χρόνια οι διοργανωτές της έκθεσης είναι υπερήφανοι για την ανταπόκριση των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι Γάλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων κυριαρχούν σε παρουσία και εκθέματα. Θεωρούν το φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού σαν μια σανίδα σωτηρίας για να ξεφύγουν από την «κινεζική τανάλια».

Αν και δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Reuters για σύμπραξη της Stellantis με το Renault Group, οι ραγδαίες εξελίξεις στην αυτοκίνηση και η οικονομική δυσπραγία ίσως επιταχύνουν τις διεργασίες για τη συνεργασία τους και τη δημιουργία μιας ισχυρής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ευτυχώς που και οι δύο κολοσσοί έχουν ως μέτοχο το γαλλικό κράτος, οπότε η τελική απόφαση θα αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια. Εξάλλου όλες οι μεγάλες γαλλικές μάρκες έχουν σωθεί τουλάχιστον μία φορά από τη χρεοκοπία με τα χρήματα του γαλλικού κρατικού ταμείου.

Η Stellantis συμμετέχει στο 90ό Paris Motor Show 2024 με τις μάρκες της Citroen, Peugeot και Alfa Romeo. Επίσης, πραγματοποιεί και το ντεμπούτο της κινεζικής μάρκας Leapmotor. Συνολικά η Stellantis έχει προγραμματίσει την παρουσίαση 26 σημαντικών μοντέλων και πέντε παγκόσμιες πρεμιέρες.

To Renault Group, αν και είναι μικρότερο σε σχέση με τη Stellantis, στηρίζει σθεναρά τη φετινή έκθεση. Συμμετέχει με πέντε περίπτερα όπου θα εκτεθούν τα νέα μοντέλα των μαρκών Renault, Dacia, Alpine, Mobilize και Renault PRO+.

Στο Paris Motorshow 2024 συμμετέχουν οι εξής μάρκες: Alfa Romeo, Alpine, Aixam Mega, Audi, BMW, BMW Motorrad, BYD, Cadillac, Citroen, Dacia, Dangel, Eon Motors, Ford, Dongfeng Forthing, GAC, Hongqi, Iveco, Kia, Kilow, Leapmotor, Ligier, Matra, Maxus, Micro, MINI, Mobilize, Moke, Peugeot, Pilotcar, Renault, Renault Group, Renault Pro+, Seres, Skoda, Skyworth, Softcar, Stellantis, Tesla, THK, Volkswagen, Wolf Racing France, Xpeng κ.ά.

Το τμήμα της έκθεσης Pop Culture by Movie Cars Central συγκεντρώνει 25 εμβληματικά οχήματα κυρίως από τον κινηματογράφο. Η συλλογή Movie Cars Central του Franck Galiègue είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Μερικά μοντέλα που εκτίθενται στο Pavilion 7.1: Aston Martin DBS(«James Bond, Casino Royale»), Batmobile («Batman», Tim Burton), Chevrolet Camaro («Transformers»), DeLorean DMC-12 («Back to the Future 2»), Ferrari 308 GTS («Magnum»), Ford Gran Torino («Starsky & Hutch»), Pontiac Firebrid Transam (KITT, K2000 «Knight rider»), Toyota Supra («Fast & Furious») κ.ά.

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την επόμενη Κυριακή 20 Οκτωβρίου. Το εισιτήριο κοστίζει 18 ευρώ.

Citroen C3 Aircross

Στην Εκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού 2024 η Citroen επιδεικνύει την πλήρη ανανέωσή της παρουσιάζοντας μια εντελώς νέα και συνεκτική γκάμα, ενσωματώνοντας τη νέα ταυτότητά της. Κοινός παρονομαστής όλων των ενεργειών της είναι η καθιέρωση νέων μοντέλων με προσιτές τιμές.

H Citroen απεικονίζει τον δυναμισμό της καθώς σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο ανανεώνει σχεδόν όλα τα μοντέλα της. Εκμεταλλεύεται την έκθεση για να αποκαλύψει μια αποκλειστική εικόνα της γκάμας της για το 2025. Νέα προϊόντα, αλλά με ένα κοινό νήμα που καθοδηγεί τη μάρκα για περισσότερα από 100 χρόνια: να είναι μια δημοφιλής μάρκα που προσφέρει την εμπειρία της αυτοκίνησης, με τολμηρή σχεδίαση, άνεση και μοντέλα που παρέχουν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η μάρκα παρουσιάζει μια πλήρως ηλεκτρισμένη γκάμα στο περίπτερό της, με λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των οδηγών.

Παράλληλα με το νέο C3 που λανσάρεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η μάρκα θα πραγματοποιήσει τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες, συμπεριλαμβανομένου ενός εντυπωσιακού πρωτοτύπου.

Οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι σε ένα περίπτερο που εκφράζει όλη την ενέργεια της μάρκας και θα φιλοξενεί ένα στούντιο σε συνεργασία με το Youtube, το οποίο θα παραγάγει συγκεκριμένο περιεχόμενο για τη διάρκεια της έκθεσης.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ολοκαίνουργιο Citroen C3 Aircross. Ξεχωρίζουν η νέα τεχνική πλατφόρμα, το στιβαρό και διεκδικητικό στιλ SUV καθώς και η νέα στιλιστική γλώσσα της Citroen.

Η μάρκα ανακοίνωσε ότι είναι το πιο προσιτό συμπαγές SUV και πως αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση υψηλών προδιαγραφών. Εκτιμώ ότι η πρόταση θα αρέσει σε οικογένειες και σε όλους όσοι έχουν ενεργό τρόπο ζωής.

Το μεγαλύτερο αμάξωμα, μήκους 4,39 μ., προσφέρει οδηγική άνεση και ευρύχωρο χώρο για τους επιβάτες. Είναι σημείο αναφοράς για τον χώρο στη σειρά 2 στην έκδοση πέντε θέσεων και επιπλέον προσφέρει τώρα έως και επτά θέσεις - για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία.

Βελτιωμένη ενσωματωμένη άνεση: ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, αρχιτεκτονική C-Zen Lounge με Head-Up Display που ενσωματώνει συστήματα ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας τελευταίας γενιάς κ.ά.

Τρεις επιλογές για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας: υβριδικό βενζίνης 136 ίππων για πρώτη φορά, αμιγώς ηλεκτρικό (στις εκδόσεις πέντε θέσεων) και βενζίνη. Αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2025. Τιμές στη Γαλλία, η βασική βενζινοκίνητη έκδοση από 19.400 ευρώ, με υβριδικό σύστημα από 25.500 ευρώ και το αμιγώς ηλεκτρικό από 27.400 ευρώ.

Peugeot E-408

Η Peugeot συμπληρώνει τη σειρά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της με μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση του εμβληματικού 408 μετά το πρόσφατο λανσάρισμα της υβριδικής έκδοσης το 2024.

Το νέο E-408 συνδυάζει τη γοητεία μιας fastback σιλουέτας με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, την ισχύ ενός κινητήρα 210 ίππων με την απόλαυση της ηλεκτρικής οδηγικής εμπειρίας και την αυτονομία έως 453 χλμ.

Οσον αφορά την επαναφόρτιση, η διαδικασία γίνεται απλή με τον ενσωματωμένο προγραμματιστή διαδρομών (trip planner). Η μάρκα προσφέρει επίσης εγγύηση οκτώ ετών / 160.000 χλμ. για την μπαταρία.

Το μοντέλο μηδενικών ρύπων έχει μήκος 4,69 μ. και πλάτος 1,85 μ. Αξιοποιεί τις δυνατότητες της πολυενεργειακής πλατφόρμας E-EMP2 (Efficient Modular Platform), η οποία παρέχει και μεγάλο μεταξόνιο 2,79 μ.

Αυτές οι γενναιόδωρες διαστάσεις επιτρέπουν την εγκατάσταση της μπαταρίας στο κάτω μέρος του οχήματος, κάτω από το πάτωμα και ανάμεσα στους τροχούς, διατηρώντας έτσι τον χώρο της καμπίνας και χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους για δυναμική οδική συμπεριφορά.

Η μάρκα ανακοίνωσε ότι αυτή η αρχιτεκτονική συνδυάζει τη δυναμική κομψότητα ενός fastback, τη συμπεριφορά στον δρόμο αντάξια των καλύτερων σεντάν και μια ελαφρώς υπερυψωμένη θέση οδήγησης που ενισχύει την καθημερινή απόλαυση, την ασφάλεια και την άνεση.

Το Peugeot i-Cockpit παρέχει πολυάριθμες συνδεδεμένες υπηρεσίες. Η οθόνη δέκα ιντσών υψηλής ανάλυσης στο κέντρο του ταμπλό επιτρέπει τον έλεγχο του συστήματος i-Connect Advanced, που προσφέρεται ως στάνταρ στο E-408 και περιλαμβάνει το σύστημα συνδεδεμένης πλοήγησης TomTom. Για βέλτιστη αναγνωσιμότητα, η προβολή του χάρτη καλύπτει ολόκληρη την οθόνη δέκα ιντσών. Οι ενημερώσεις του συστήματος πραγματοποιούνται over the air, δηλαδή απευθείας μέσω δεδομένων από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Το σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνει τη λειτουργία προγραμματισμού διαδρομής (trip planner), που προγραμματίζει τις διαδρομές για να μεγιστοποιήσει την αυτονομία του οχήματος και να διευκολύνει τη φόρτιση. Για τον υπολογισμό της ιδανικής διαδρομής το σύστημα λαμβάνει υπόψη πολλές πληροφορίες, όπως την απόσταση που πρέπει να διανυθεί, την αρχική στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, την επιθυμητή στάθμη φόρτισης στον προορισμό, την ταχύτητα, την κατανάλωση ενέργειας, την κυκλοφορία, το είδος του δρόμου, την κλίση του εδάφους και, φυσικά, τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης κοντά στον προορισμό.

Η λειτουργία mirroring που συνδέει το smartphone με το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου είναι ασύρματη (Apple CarPlay/Android Auto) και είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση δύο τηλεφώνων μέσω Bluetooth. Τέσσερις θύρες USB-C ολοκληρώνουν τη σύνδεση του E-408.

Τα πλήρως παραμετροποιήσιμα i-toggles που βρίσκονται κάτω από την κεντρική οθόνη, προσφέρουν ένα ξεχωριστό αισθητικό και τεχνολογικό επίπεδο στην κατηγορία. Κάθε ένα από τα πέντε προσαρμόσιμα i-toggles προσφέρουν μια συντόμευση για ρυθμίσεις κλιματισμού, τηλεφώνου, ραδιοφώνου, την εκκίνηση μιας εφαρμογής, όλα ρυθμισμένα σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη. Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν για κάθε οδηγό με έως και οκτώ διαφορετικά προφίλ. Τα i-toggles λειτουργούν μέσω της αφής όπως τα widgets στα Smartphones.

Η κυκλοφορία του Peugeot E-408, στις αρχές του 2025, σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο βήμα στην επιδίωξη της Peugeot να γίνει ηγέτης στα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη. Το νέο Peugeot E-408 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο στη Mulhouse.

Renault Emblème

Το πρωτότυπο Renault Emblème αντανακλά το όραμα της μάρκας για ένα όχημα που να πληροί τις προδιαγραφές μιας κινητικότητας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αντιμετωπίζοντας μια μεγάλη πρόκληση στον τομέα της μηχανολογίας και της καινοτομίας, αυτή η ιδέα δείχνει πώς η παραγωγή οχημάτων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε μια εταιρεία, όπως το Renault Group, να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2040 στην Ευρώπη και έως το 2050 παγκοσμίως.

Το Renault Emblème είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για να επιτύχει έως και 90% μείωση των εκπομπών του CO2 από τη γέννηση έως και την απόσυρσή του, σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο σημερινό όχημα. Αυτό το μοντέλο σε σχήμα shooting brake συμβολίζει ένα design που βελτιστοποιεί τις αεροδυναμικές επιδόσεις του για να μεγιστοποιήσει το επίπεδο οικονομίας. Το σύστημα παροχής ενέργειας αποτελείται από μία μπαταρία 40kWh, για καθημερινή χρήση, και κυψέλες υδρογόνου για μεγαλύτερες διαδρομές. Το μήκος του Emblème φτάνει τα 4.80 μ., γεγονός που επιβεβαιώνει και πάλι τη φιλοδοξία της Renault να συνεχίσει να καινοτομεί στο segment C, αλλά και ψηλότερα.