Πιο προσιτό το Nissan Juke - Real.gr

Το ανανεωμένο Nissan Juke είναι ένα από τα πιο δημοφιλή SUV της ελληνικής αγοράς.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ν.Ι. Θεοχαράκης, που πρωταγωνιστεί στην αυτοκίνηση για πάνω από 100 χρόνια και διοικεί ο Τάκης Θεοχαράκης, προωθεί τώρα το ανανεωμένο Nissan Juke, καθιερώνοντας νέες πιο προσιτές τιμές. Το ανανεωμένο Nissan Juke 114 ίππων έχει αρχική τιμή 20.900 ευρώ, ενώ το Juke Hybrid 145 ίππων ξεκινά από 24.790 ευρώ.

Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί έκαναν σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό, υιοθετώντας επανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα, ανανεωμένο πίνακα οργάνων, νέα υλικά, επενδύσεις και αναβαθμισμένο φινίρισμα. Η συνδεσιμότητα αναβαθμίστηκε με μεγαλύτερη οθόνη αφής και πρόσθετες λειτουργίες.

Το τιμόνι είναι καλυμμένο με νέο πιο λείο υλικό που μοιάζει με δέρμα. Ο κεντρικός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών είναι μια ψηφιακή οθόνη TFT. Η οθόνη υψηλής ανάλυσης (1920×720 pixel) επιτρέπει στον οδηγό να τη διαμορφώσει ώστε να εμφανίζει τον συνδυασμό πληροφοριών σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Η εμφάνιση του πίνακα οργάνων μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ δύο διαφορετικών βασικών διατάξεων, με την κλασική διάταξη να δείχνει δύο καντράν και έναν κεντρικό χώρο που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες.

Εναλλακτικά, παρουσιάζει το ταχύμετρο και το στροφόμετρο σε ένα ζευγάρι καντράν που είναι κεκλιμένα και δίνουν μια τρισδιάστατη προοπτική. Στο κεντρικό τμήμα μεταξύ των καντράν, ο οδηγός μπορεί να εμφανίσει οδηγίες πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη, καθώς και την κατανάλωση, πληροφορίες ήχου, απόδοση οικολογικής οδήγησης, πιέσεις ελαστικών και άλλες βασικές πληροφορίες. Τα χειριστήρια της οθόνης βρίσκονται βολικά τοποθετημένα στο τιμόνι.

Το αναβαθμισμένο σύστημα infotainment διαθέτει διαισθητική αρχική οθόνη που επιτρέπει στον χρήστη να την προσαρμόσει ώστε να περιλαμβάνει τα widgets για τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί πιο συχνά, όπως θα έκανε με την αρχική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου του.

Το infotainment περιλαμβάνει βελτιωμένη αναγνώριση φωνής και ικανότητα κατανόησης φυσικής γλώσσας. Το ασύρματο Android Auto είναι διαθέσιμο μαζί με την υπάρχουσα ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay.