Πιο προσιτά Seat και Cupra

Ανθεί η αγορά των PHEV και οι μάρκες που διαθέτουν αντίστοιχες προτάσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αυξήσουν το μερίδιό τους το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς.

Του Σπύρου Ρέκκα

Η Τεχνοκάρ, μετά από επίπονες διαδικασίες, κατάφερε να εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων με σύστημα παραγωγής ενέργειας plug-in hybrid (PHEV). Ομως το πιο σημαντικό στοιχείο στη νέα κίνηση της αποκλειστικής αντιπροσωπείας των ισπανικών αυτοκινήτων Seat και Cupra είναι η μείωση της τιμής των μοντέλων που έχουν την ικανότητα να φορτίζονται από εξωτερική πηγή και να παρέχουν ικανοποιητική επίδοση στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Πλέον, το Seat Leon 5d 1.4 PHEV 204 ίππων FR DSG είναι το πιο φθηνό PHEV της αγοράς στην κατηγορία του. Κοστίζει 35.490 ευρώ. Η μείωση της τιμής ανέρχεται σε 1.400 ευρώ και βελτιώνει περαιτέρω την τοποθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου ως του πιο προσιτού της αγοράς στη δημοφιλή, ιδιαίτερα για πωλήσεις Fleet λόγω του φορολογικού οφέλους για τον χρήστη, κατηγορία των αυτοκινήτων Plug In Hybrid.

Επίσης, σημαντικά βελτιωμένες είναι οι τιμές σε όλη την γκάμα του Leon. Οι μειώσεις των τιμών κυμαίνονται από 300 ευρώ έως και 1.700 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση.

Πλήρης γκάμα κινητήρων βενζίνης, diesel, Mild Hybrid και Plug In Hybrid.

Νέες τιμές: Seat Leon 5d 1.0 TSI 110 ίππων Style 22.990 ευρώ. Leon 5d 1.5 TSI 150 FR 25.990 ευρώ. Leon 5d 1.5 mHEV 150 FR DSG 28.490 ευρώ. Leon 5d 1.4 PHEV 204 FR DSG 35.490 ευρώ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε μείωση της τιμής του Cupra Leon PHEV κατά 1.000 ευρώ. Με τις παραπάνω αλλαγές, η εμπορική πρόταση της Seat και της Cupra στην κατηγορία C προσφέρει εξαιρετική ανταγωνιστικότητα για ένα αυτοκίνητο πραγματικό ορισμό του value for money.