Πιστό στο DNA του το smart #2 - Real.gr

Ποιος οδήγησε το λιλιπούτειο smart και δεν αναπολεί την ευκολία στην οδήγηση και στο παρκάρισμα που παρείχε το γερμανικό διθέσιο μοντέλο;

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Τώρα μάλιστα που έχουν περιοριστεί δραματικά οι δημόσιες θέσεις στάθμευσης στα αστικά κέντρα, το smart αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Η smart επιταχύνει την επιστροφή του εμβληματικού αυτοκινήτου πόλης, καθώς το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 εισέρχεται στη φάση εντατικών δοκιμών πραγματικών συνθηκών πάνω στη νέα Electric Compact Architecture (ECA).

Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια, ιδιόκτητη ηλεκτρική πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της επόμενης γενιάς του διθέσιου μοντέλου της μάρκας.

Οι μηχανικοί της smart εφαρμόζουν μια ευρηματική τεχνική προσέγγιση, ενσωματώνοντας την πλατφόρμα ECA σε αμαξώματα του υφιστάμενου smart fortwo. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το smart #2 θα παραμείνει πιστό στη φιλοσοφία των εξαιρετικά συμπαγών διαστάσεων που καθόρισαν διαχρονικά την ταυτότητα του μοντέλου.

Διατηρεί βασικά χαρακτηριστικά του DNA του fortwo, όπως είναι η διάταξη δύο θυρών και δύο θέσεων, η πισωκίνηση και η χαρακτηριστική θέση των τροχών στις άκρες του αμαξώματος. Το εσωτερικό και το εξωτερικό έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes-Benz, προσδίδοντας στο μοντέλο μια σύγχρονη, ξεκάθαρα διαφοροποιημένη ταυτότητα.

Η νέα πλατφόρμα ECA θα υποστηρίζει ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης επόμενης γενιάς, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και μια αστική οδηγική εμπειρία.

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα τέλη του 2026, φιλοδοξώντας να θέσει νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης – μια κατηγορία που η smart καθιέρωσε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η smart τοποθετείται στην premium κατηγορία ως κορυφαίος πάροχος ευφυών ηλεκτρικών οχημάτων. Γενικός εισαγωγέας για τη smart στην Ελλάδα είναι η Star Automotive Ελλάς.