Πρεμιέρα της GAC Aion με το Aion V - Real.gr

Η INCHCAPE Hellas, μέλος της Inchcape και επί τέσσερις δεκαετίες διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά, προχωρά σε ένα νέο στρατηγικό βήμα, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της την κινεζική μάρκαGACAion. ΗGACAion, βραχίονας ηλεκτροκίνησης του ομίλου GAC, είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους στην Κίνα, με παραγωγή περισσότερων από 2,5 εκατ. οχημάτων ετησίως.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Με ιστορία από το 1955 και παρουσία στη λίστα Fortune Global 500, η GAC Aion φτάνει στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας με άμεσο συνεργάτη την Inchcape Hellas, προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής κινητικότητας που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, υψηλή ποιότητα κατασκευής, πολυτέλεια, αξιοπιστία, λειτουργικότητα και σχεδίαση, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Με περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα να έχουν πωληθεί σε λιγότερο από πέντε χρόνια, η GAC Aion έχει καταγράψει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πορείες στον κλάδο παγκόσμια. Η πρώτη παρουσία της GAC Aion στη χώρα μας θα ξεκινήσει με το Aion V, ένα ηλεκτρικό SUV που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και κορυφαία αυτονομία 510 χλμ. ήδη από τη βασική του έκδοση, ταχύτατη φόρτιση DC 30%- 80% σε μόλις 18 λεπτά και κορυφαία ασφάλεια με 5 αστέρια στις δοκιμές EuroNCAP.

Ο εσωτερικός χώρος είναι πλήρως ψηφιακός, με έξυπνες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου και στοιχεία άνεσης, όπως θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων, ηλιοροφή 2,14 m² και ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Η άφιξη του GAC Aion V θα ακολουθηθεί από το Aion UT, το επόμενο μοντέλο της μάρκας.

Η συνεργασία με την Inchcape Hellas περιλαμβάνει: Δημιουργία νέου, πλήρως ψηφιοποιημένου εκθεσιακού χώρου στα βόρεια προάστια. Ανάπτυξη νέου δικτύου πωλήσεων και υπηρεσιών, με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση. Στήριξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από νέες θέσεις εργασίας και συνεργασίες. «Η συνεργασία μας με το GAC Group και η ένταξη της GAC Aion στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελούν μία ακόμη στρατηγική επιλογή που εκφράζει με σαφήνεια το όραμά μας, να φέρουμε στην Ελλάδα μια μάρκα ηλεκτροκίνησης που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η Inchcape Hellas διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τρόπο αξιόπιστο, προσιτό και ουσιαστικό», τονίζει ο CEO & Managing Director της Inchcape Hellas, Χέρμαν Ριντλ.