Πρωτιά για το Citroen C3 - Real.gr

Το Citroen C3 κατέκτησε την κορυφή των ταξινομήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, τον Ιανουάριο του 2026.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Με 520 ταξινομήσεις, το C3 πέτυχε μερίδιο αγοράς 13,6% στην κατηγορία B-SUV, την μεγαλύτερη της ελληνικής αγοράς. Διαθέσιμο με πλήρη και σύγχρονη γκάμα κινητήρων, μένει πιστό στη στρατηγική της μάρκας κάνοντας προσιτή την κινητικότητα σε κάθε της μορφή.

Με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τη Citroen, η οποία κατέγραψε 822 ταξινομήσεις για τον Ιανουάριο, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 8,1% και σημειώνοντας αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το C3 ξεχωρίζει χάρη στην πλήρη και σύγχρονη γκάμα κινητήρων: βενζίνη 100 ίππων, υβριδικό αυτόματο 110 ίππων και αμιγώς ηλεκτρικό. Πρόσφατα λανσαρίστηκε η νέα ηλεκτρική έκδοση Urban για αστικές μετακινήσεις, με τιμή εκκίνησης 17.900 ευρώ, που είναι χαμηλότερη από αυτή της αντίστοιχης θερμικής έκδοσης!

Επιπλέον, προσφέρει κορυφαία άνεση με την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η Citroen συμμετέχει δυναμικά στη Horeca 2026, παρουσιάζοντας δύο ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις -το αμιγώς ηλεκτρικό e-C3 Van και το Berlingo Van- σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής καθημερινότητας.

Το ε-C3 Van φέρνει την ηλεκτροκίνηση στις αστικές διανομές, με μηδενικούς ρύπους, αυτονομία έως 323 χλμ. (WLTP), χαμηλό κόστος χρήσης και εξοπλισμό επιπέδου επιβατικού αυτοκινήτου.

Το Berlingo Van, σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, συνδυάζει κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία και εξαιρετικές δυνατότητες φόρτωσης έως 4,4 m³, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία στην επαγγελματική χρήση.