Σημαντικές εκπτώσεις από τη Mitsubishi

Η Mitsubishi καθόρισε νέα εμπορική πολιτική για τα μοντέλα της, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές εκπτώσεις στα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

Του Σπύρου Ρέκκα

Για τον Απρίλιο ισχύουν οι εξής προσφορές: Mitsubishi Spacestar 1.0 Shine MY19.5, έκπτωση 1.000 ευρώ ή άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Νέο Spacestar Inform Plus MGN, έκπτωση 250 ευρώ. SUV ASX, έκπτωση 550 ευρώ ή άτοκο χρηματοδοτικό. SUV Eclipse Cross Inform, έκπτωση 850 ευρώ. Eclipse Cross Intense Plus 4WD CVT, έκπτωση έως 1.000 ευρώ, Eclipse Cross Invite Plus 4WD CVT, έκπτωση 2.300 ευρώ.

Outlander PHEV, έκπτωση 2.000 ευρώ και 5 χρόνια δωρεάν service. Αξίζει να τονιστεί ότι στο Eclipse Cross Inform η τιμή μετά την έκπτωση των 850 ευρώ διαμορφώνεται στα 20.500 ευρώ (από 21. 350 ευρώ), ενώ το μεταλλικό χρώμα προσφέρεται δωρεάν σε όσα αυτοκίνητα είναι ετοιμοπαράδοτα.

Πιο πλήρης πρόταση είναι η έκδοση Eclipse Cross Invite+ 4WD CVT, η οποία είναι value for money καθώς τώρα έχει έκπτωση 2.300 ευρώ. Το L200 είναι 6ης γενιάς με 40 χρόνια παράδοση στην κατηγορία του και με προηγμένη τετρακίνηση, που κάνει «θαύματα». Επίσης, οι πελάτες της Mitsubishi απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη: 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, 8 χρόνια εγγύηση υβριδικής μπαταρίας και 5 χρόνια εγγύηση γνήσιων αξεσουάρ.