Smart #5: «Χρυσή» πρεμιέρα - Real.gr

Το 2026, η smart θα αξιοποιήσει και τη μεγάλη επιτυχία του #5 στη Νορβηγία.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το smart #5 ανακηρύχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στη Νορβηγία. Η παγκόσμια ομάδα της smart γιορτάζει μία ακόμη σημαντική διάκριση για το αμιγώς ηλεκτρικό smart #5, τη χρονιά που έκανε την πρεμιέρα του στην Ευρώπη.

Ανάμεσα σε περίπου 30 υποψήφια οχήματα, το πρώτο premium SUV στην ιστορία της μάρκας, συγκαταλέχθηκε στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς». Στον τελικό γύρο, το smart #5 επικράτησε με σαφή διαφορά.

Ο Ντιρκ Αντελμαν, διευθύνων σύμβουλος της smart Europe, δήλωσε: «Το ευέλικτο οικογενειακό μας SUV, το smart #5, βρέθηκε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη φέτος. Αυτό το βραβείο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να αποχαιρετήσουμε το 2025. Η Νορβηγία είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση – μια αγορά όπου η εξηλεκτρισμένη μετακίνηση δεν είναι το μέλλον, αλλά το σήμερα και όπου οι οδηγοί και ο ειδικός Τύπος συγκαταλέγονται στους πιο έμπειρους ειδικούς ηλεκτρικής κινητικότητας παγκοσμίως. Η αναγνώριση σε μια τέτοια αγορά έχει επομένως εξαιρετική σημασία για εμάς. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι’ αυτή την επιτυχία και για τις ομάδες της smart στη Σκανδιναβία που εργάζονται με τέτοιο πάθος για τη μάρκα».

Το smart #5 έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά τιμήθηκε με το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award, καθώς και με αξιολόγηση πέντε αστέρων για την ασφάλεια από τον οργανισμό EuroNCAP. Η πρόσθετη διάκριση ως «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στη Νορβηγία, μία από τις πλέον καθιερωμένες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της μάρκας να προσφέρει με συνέπεια premium σχεδίαση, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και εξαιρετική εμπειρία χρήστη σε ολόκληρη την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα προϊόντων της.

Σχεδιασμένο για αστικό περιβάλλον αλλά και πολύ πέρα από αυτό, θέτει νέα πρότυπα με το αποδοτικό σύστημα κίνησης και την προηγμένη πλατφόρμα 800 Volt.

Ολες οι εκδόσεις από το smart #5 Pro+ και άνω εξοπλίζονται με μπαταρία λιθίου – νικελίου – μαγγανίου – κοβαλτίου (NCM) 100 kWh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 4C με μέγιστη ισχύ έως 400 kW.

Στην καρδιά του ψηφιακού οικοσυστήματος βρίσκεται το chipset AMD V2000 τελευταίας γενιάς, το οποίο τροφοδοτεί ένα διαισθητικό και άμεσης απόκρισης σύστημα διεπαφής ανθρώπου – μηχανής (HMI).

Διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως οι αερόσακοι κουρτίνας σε σχήμα V, οι αερόσακοι καθίσματος και οι ζώνες ασφαλείας ενσωματωμένες στα καθίσματα, ενισχύοντας τη δέσμευση της μάρκας στα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Το υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο εξισορροπεί επιδόσεις και χαμηλό βάρος, αξιοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής και κράματα αλουμινίου για αυξημένη ακαμψία και προστασία. Η ασφάλεια της μπαταρίας και των επιβατών εξασφαλίζει μέγιστη προστασία σε ποικίλες συνθήκες.

Ολες οι εκδόσεις του smart #5 έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλύπτοντας διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και ένα ευρύ φάσμα σεναρίων κυκλοφορίας.

Η smart αναπτύσσει πλήρως τις δυνατότητές της στην Ευρώπη με ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και πελατοκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο. Η παγκόσμια κοινοπραξία της smart ιδρύθηκε με τη σύμπραξη της Mercedes-Benz AG και της Geely Automobile Co. Ltd. Τοποθετείται στην premium κατηγορία ως κορυφαίος πάροχος ευφυών ηλεκτρικών οχημάτων και γενικός εισαγωγέας για τη μάρκα στην Ελλάδα είναι η Star Automotive Ελλάς. Η ομάδα του διακεκριμένου μάνατζερ Γιάννη Καλλίγερου που εκπροσωπεί στην Ελλάδα, μέσω της Star Automotive Ελλάς, και τη γερμανική φίρμα smart, έχει ένα ακόμη σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της.