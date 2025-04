Σπάει τα κοντέρ το Citroen C3 - Real.gr

Το ολοκαίνουργιο Citroen C3 κάνει ρεκόρ πωλήσεων και στην ελληνική αγορά.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το γαλλικό supermini ήταν η πρώτη επιλογή των υποψήφιων αγοραστών τον Μάρτιο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν πρώτο σε ταξινομήσεις επιβατικών ανεξαρτήτως κατηγορίας στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και πρωταθλητής στην κατηγορία B-SUV τον Μάρτιο, με μερίδιο αγοράς 14,6%.

Σταθερά στις κορυφαίες θέσεις του α’ τριμήνου στην κατηγορία B-SUV, με 1.625 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 13,6%.

Το νέο Citroen C3 είναι το φθηνότερο supermini, με αρχική τιμή 16.900 ευρώ (1.2 Turbo, 100 ίππων).

Στηρίζεται στη νέα πλατφόρμα SmartCar, λανσάρει εντυπωσιακή σχεδίαση που θυμίζει SUV, έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος, προσφέρεται με στάνταρ ανάρτηση του SUV C5 Aircross και στάνταρ καθίσματα Citroen Advanced Comfort.

Η νέα μελέτη για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου εξασφαλίζει μεγάλο χώρο, άνεση και λειτουργικότητα.

Τρεις επιλογές για την κινητήρια μονάδα, 1.2 100 ίππων, 1.2 Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό.

Η οδική συμπεριφορά ξεπερνά τα όρια της κατηγορίας. Είναι ένα από τα πιο ευκολοδήγητα, άνετα και ευχάριστα supermini. Στέκεται υποδειγματικά στον δρόμο.

Να τονίσω την ψηλή θέση οδήγησης, την καλή περιφερειακή ορατότητα και τον άμεσο έλεγχο του περιβάλλοντος.

Την γκάμα του πολυβραβευμένου μοντέλου συμπληρώνει το αμιγώς ηλεκτρικό Citroen e-C3, το οποίο μόλις αφίχθη στις εκθέσεις του πανελλαδικού δικτύου διανομέων της γαλλικής μάρκας.

Πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκής σχεδίασης και κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο καθιστά προσιτή σε όλους την ηλεκτρική μετακίνηση, με τιμή εκκίνησης από 18.900 ευρώ (περιλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και της προωθητικής ενέργειας).

Αυτονομία 326 χλμ. και φόρτιση από το 20% στο 80% με DC σε μόλις 26 λεπτά. Τιμές: 1.2 100 YOU 16.900 ευρώ, 1.2 Hybrid 100 eDCS6 PLUS 21.9 00 ευρώ, BEV 320 YOU 18.900 ευρώ.