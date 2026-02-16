Στα μονοπάτια της απόδρασης - Real.gr

Πόσες φορές δεν έχουμε σκεφτεί να τα παρατήσουμε όλα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να φύγουμε μακριά, χωρίς πρόγραμμα, να περάσουμε ακόμη και τα σύνορα της Ελλάδας για να αδειάσει το κεφάλι μας από τις καθημερινές έγνοιες; Αν είστε έτοιμοι για τη μεγάλη απόδραση ή αν θέλετε ένα SUV που δεν θα σας απογοητεύσει ούτε στο off road, να βάλετε στις πρώτες θέσεις της λίστα σας το Nissan X-Trail e-4ORCE A/T AWD. Τετρακίνητο, ικανό, αυτόματο, μεγάλων διαστάσεων, με την ανυπέρβλητη ιαπωνική τεχνολογία.

Το υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης e-Power αποτελείται από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης, έναν τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 μεταβλητής αναλογίας συμπίεσης, γεννήτρια ισχύος, μετατροπέα και μπροστινό ηλεκτροκινητήρα 150 kW.

Η ισχύς στους τροχούς προέρχεται μόνο από έναν ηλεκτροκινητήρα, με αποτέλεσμα την άμεση, γραμμική απόκριση στο γκάζι. Ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχει αθόρυβη οδήγηση – στα 40 χλμ./ώρα ο θόρυβος στο αυτοκίνητο μειώνεται κατά 8 db.

Την τετρακίνηση εξασφαλίζει το σύστημα e‑4ORCE, το οποίο περιλαμβάνει έναν ακόμα ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 94 kW, τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Εχει 10.000 φορές ταχύτερη απόκριση ροπής από ένα μηχανικό σύστημα 4WD.

Στον δρόμο διαπίστωσα ότι το ιαπωνικό τετρακίνητο SUV παρέχει ασφαλή και άνετη οδήγηση. Επιτάχυνα το αυτοκίνητο αξιοποιώντας την ικανότητα του συστήματος να κατανέμει την κατάλληλη ισχύ σχεδόν άμεσα σε όλους τους τροχούς, ανάλογα με τη διαθέσιμη πρόσφυση.

Διαχειριζόμενο την ισχύ εξόδου και την απόδοση πέδησης για κάθε τροχό, στέλνει ισχύ στους εξωτερικούς τροχούς σε κάθε στροφή και εφαρμόζει ανεξάρτητο έλεγχο πέδησης, εξασφαλίζοντας ευελιξία και σταθερότητα, με αποτέλεσμα το όχημα να ακολουθεί την επιθυμητή πορεία. Αυτή η προηγμένη διαχείριση πρόσφυσης είναι συνεχώς ενεργή, παρέχοντας σταθερότητα και πρόσφυση σε όλα τα σενάρια οδήγησης, όπως σε υγρούς, λασπωμένους, παγωμένους και χιονισμένους δρόμους.

Η κλίση και η βύθιση του οχήματος μειώνονται με την προσθήκη αναγεννητικής πέδησης μέσω του πίσω κινητήρα. Η συνδυασμένη ισχύς ανέρχεται στους 213 ίππους. Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7’’ και τελική 180 χλμ./ώρα. Θα ήθελα καλύτερη τιμή πώλησης.

Μου αρέσει και η λειτουργία του e‑Pedal Step, που επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει και να φρενάρει χρησιμοποιώντας μόνο το γκάζι. Τον απαλλάσσει από την επαναλαμβανόμενη καταπόνηση της οδήγησης στην πόλη με «σταμάτα-ξεκίνα», όπου ο οδηγός κινεί συχνά το πόδι του μεταξύ γκαζιού και φρένου.

Το Nissan X-Trail 1.5 213 ίππων A/T e-4ORCE (πενταθέσιο) κοστίζει 50.490 ευρώ. Η γκάμα ξεκινά από τα 41.490 ευρώ (1.5 163 ίπποι). Περιλαμβάνονται οι εκπτώσεις της Ν. Ι. Θεοχαράκης.