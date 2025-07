Στην Ελλάδα η Chery - Real.gr

Ξεκίνησε η εμπορική δραστηριότητα της κινεζικής μάρκας Chery στην Ελλάδα, μέσω της νέας αντιπροσωπείας Chery Greece, που ανήκει στον όμιλο Σπανός.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής παρουσίασης, ο Deputy General Manager of Chery Brand, EU Region, Frank Wang δήλωσε: «Καθοδηγούμενοι από το όραμά μας In Europe, For Europe, έχουμε τοποθετήσει την Ελλάδα ως κομβικό σημείο για την περιφερειακή μας επέκταση. Φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή για τους οικογενειάρχες καταναλωτές παγκοσμίως. Ικανοποιώντας τις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών για οικογενειακή μετακίνηση και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, θα προσφέρουμε αξίες που εστιάζουν στο πράσινο, στην τεχνολογία, στην οικογένεια και στη συντροφικότητα, με υποστήριξη από ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους».

Παρουσιάστηκαν τα μοντέλα Chery Tiggo 7 και Chery Tiggo 8 καθώς και η προηγμένη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH).

Τα νέα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 συνδυάζουν την ποιότητα με την ασφάλεια πέντε αστέρων και τους ευέλικτους χώρους. Διατίθενται σε εκδόσεις με ICE και PHEV. Oι υβριδικές εκδόσεις ενσωματώνουν την προηγμένη τεχνολογία CSH.

Η Chery προσφέρει επταετή εγγύηση ή 150.000 χλμ. για το όχημα και οκταετή ή 160.000 χλμ. για μπαταρία, ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτρονικά ισχύος. Εως το τέλος Αυγούστου, η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει μπόνους 1.000 ευρώ και δωρεάν κάλυψη εγγύησης για πέντε επιπλέον χρόνια.