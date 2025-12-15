Στην Ελλάδα η GAC Aion - Real.gr

Η Inchcape Ελλάς, αποκλειστικός εισαγωγέας των ιαπωνικών μαρκών Toyota και Lexus, ανέλαβε και τη διάθεση της κινεζικής μάρκας GAC Aion.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η GAC Aion αποτελεί τον στρατηγικό πυλώνα ηλεκτροκίνησης του κινεζικού ομίλου Guangzhou Automobile Group (GAC Group), ενός εκ των σημαντικότερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων κατασκευαστών αυτοκινήτων στην Κίνα, με διεθνή αναγνώριση και ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Σε διάστημα μικρότερο της μίας δεκαετίας, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, επενδύοντας συστηματικά στην τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο brand director της Aion, Nίκος Πρέζας, δήλωσε στη Realnews: «Η Aion εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά για να προσφέρει στον Ελληνα οδηγό προτάσεις ηλεκτροκίνησης που συνδυάζουν την τεχνολογία με την ασφάλεια και τις επιδόσεις.

Και όλα αυτά σε μια προσιτή τιμή. Το Aion V και το Aion UT ταιριάζουν στο προφίλ του Ελληνα καταναλωτή. Με την Aion επενδύουμε στο αύριο, γιατί βλέπουμε ότι το καταναλωτικό κοινό αναζητεί την τεχνολογία σε προσιτή τιμή».

Το Aion V είναι μια νέα πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών C-SUV. Με έμφαση στη σχεδίαση, τους χώρους και την άνεση, αναδεικνύει ένα προφίλ ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικογενειακής και καθημερινής μετακίνησης.

Η δομή και τα υλικά του αμαξώματος, σε συνδυασμό με τα κορυφαία συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και τις προηγμένες λύσεις έξυπνης υποβοήθησης, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον υψηλής προστασίας για όλους τους επιβάτες.

Η βασική έκδοση Premium με πλούσιο εξοπλισμό κοστίζει 33.900 ευρώ. Η τιμή μειώνεται στα 29.900 ευρώ με την κρατική επιδότηση και την προωθητική ενέργεια της Inchcape Ελλάς. Η πρώτη έκθεση λειτουργεί στο Μαρούσι, Νεαπόλεως 1 και λεωφόρος Κηφισίας.