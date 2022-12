Στην κορυφή το νέο Kia Sportage

Το νέο Kia Sportage αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023 για την Ελλάδα.

Του Σπύρου Ρέκκα

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η κορεατική μάρκα με την εξαιρετική πορεία στην παγκόσμια αγορά κατακτά αυτό το σημαντικό βραβείο.

To εντυπωσιακό SUV με τη νέα αρχιτεκτονική N3 και τα κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά συγκέντρωσε 399 βαθμούς. Η τελική βαθμολογία: Kia Sportage 399 βαθμοί. Opel Astra 276. BMW X1 258. Peugeot 308 258. DS4 239. Toyota Yaris Cross 226. Dacia Jogger 218. Alfa Romeo Tonale 214. Hyundai Ioniq 5 211. Skoda Fabia 201 βαθμοί.

Ο θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» δημιουργήθηκε πριν από 16 χρόνια από τον υπογράφοντα και άλλους δύο συναδέλφους. Η δική μου ψηφοφορία για την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2023»: Alfa Romeo Tonale 14 βαθμοί. BMW X1 8. Dacia Jogger 6. DS 4 6. Hyundai Ioniq 5 6. Kia Sportage 20. Opel Astra 8. Peugeot 308 8. Skoda Fabia 5. Toyota Yaris Cross 19 βαθμοί.

Το νέο Kia Sportage διατίθεται με πλήρη γκάμα ισχυρών και αποδοτικών κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων ήπιων υβριδικών (MHEV), υβριδικών (HEV), plug-in hybrid (PHEV) καθώς και της πιο πρόσφατης γενιάς ντίζελ. Κινητήρες: 1.6T 150 ίππων 6MT 2WD 48V LX Dynamic από 30.990 ευρώ. 1.6T 180 7DCT 2WD 48V LX Dynamic 33.290. 1.6D 136 6MT 2WD 48V LX Dynamic 33.190. 1.6T 180 7DCT 4WD 48V EX Titanium 38.790. 1.6T 230 6AT 2WD HEV EX Titanium 40.990. 1.6T 265 6AT 4WD PHEV EX Titanium 49.790 ευρώ.

Κιβώτια ταχυτήτων: Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (7DCT), εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο (MT), έξυπνο μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων (iMT), αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων (6AT) τελευταίας γενιάς. Για να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις, διατίθεται με τετρακίνηση (AWD), είτε με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD). Το Sportage Plug-in Hybrid προσφέρεται στάνταρ με την τεχνολογία AWD.

Ο εσωτερικός χώρος συνδυάζει πρακτικότητα, λειτουργικότητα και ευελιξία. Προσφέρει χώρο 996 χιλ. για τα πόδια των επιβατών του πίσω καθίσματος, ενώ ο αντίστοιχος χώρος για τα κεφάλια είναι 998 χιλ. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών από 591 έως 1.780 λίτρα.