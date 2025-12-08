Στιβαρό, ασφαλές και άνετο - Real.gr

Οταν συνεργάζονται οι κύριες ευρωπαϊκές σχολές της αυτοκίνησης, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, γιατί καλύπτονται τα αυστηρά ευρωπαϊκά στάνταρ για το αυτοκίνητο.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ενα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Stellantis είναι η επιτυχής συνεργασία μεταξύ των Γάλλων, των Ιταλών και των Γερμανών σχεδιαστών και μηχανικών.

Ενα από τα επιτεύγματά τους είναι η δημιουργία του νέου SUV Opel Frontera Hybrid. Οδήγησα την έκδοση με κινητήρα 1.2 Turbo Hybrid 48V 145 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο eDCT6, και αξιολόγησα την προσπάθεια της γερμανικής μάρκας να αναβαθμίσει τα στοιχεία του εξαιρετικού DNA της.

Από τα πρώτα χιλιόμετρα διαπίστωσα ότι έχω στα χέρια μου ένα στιβαρό και ασφαλές αυτοκίνητο. Στην πόλη το αυτόματο κιβώτιο ανταποκρίνεται άμεσα στις προσταγές του οδηγού, αλλά θα ήθελα να έχει paddles στο τιμόνι για αμεσότερες αλλαγές. Το μοτέρ γουργουρίζει με χαμηλό επίπεδο θορύβου και δεν εμφανίζει ενοχλητικούς κραδασμούς. Οι 145 ίπποι κινούν γρήγορα το γερμανικό SUV και στον αυτοκινητόδρομο. Ακόμη και όταν ήταν φορτωμένο με τις βαριές γλάστρες των εποχιακών φυτών δεν παρατήρησα υστέρηση στην απόδοση. Το μοτέρ αποδίδει γραμμικά την ισχύ και την ροπή, του ενώ είναι οικονομικό στην κατανάλωση καυσίμου.

Μου έκανε εντύπωση η μεγάλη χωρητικότητα του εσωτερικού χώρου, καθώς πίσω κάθονται άνετα και οι υψηλόσωμοι επιβάτες.

Το πατενταρισμένο χαρακτηριστικό Intelli-Seat των μπροστινών καθισμάτων παρέχει καλύτερη υποστήριξη στο κάτω τμήμα της σπονδυλικής στήλης και εξασφαλίζει άνεση, ακόμα και κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών. Τα καθίσματα ξεχωρίζουν για την ποιοτική κατασκευή τους.

Τα φαρδιά οριζόντια διακοσμητικά στον πίνακα οργάνων και στις πόρτες διευρύνουν οπτικά την ήδη ευρύχωρη καμπίνα. Πλήρως ψηφιακό cockpit με δύο οθόνες 10 ιντσών και σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας multimedia.

Το νέο μοντέλο εξυπηρετεί επίσης όσους προτιμούν να βασίζονται στη δική τους κινητή συσκευή, προσφέροντας ένα καινοτόμο smartphone station. Μετά τη σύνδεση μέσω μιας ειδικής εφαρμογής, το smartphone του χρήστη μετατρέπεται σε πίνακα ελέγχου του infotainment του αυτοκινήτου, αλληλεπιδρώντας επίσης με τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Κοστίζει 24.400 ευρώ, η γκάμα ξεκινά από τα 22.900 ευρώ (1.2 Turbo Hybrid 110, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).

Ανακοινώθηκε από τον όμιλο Συγγελίδη ότι το νέο Opel Frontera έσπασε το φράγμα των 1.000 ταξινομήσεων στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες από την έναρξη της διάθεσής του, 1.000 Frontera κυκλοφορούν πλέον στους ελληνικούς δρόμους, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή του από την αγορά.