Στιβαρό, αθόρυβο και απολαυστικό - Real.gr

Επικροτώ την προσπάθεια της Ford να αναπτύξει την ηλεκτροκίνηση και να λανσάρει καινοτόμα μοντέλα μηδενικών ρύπων.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Στην γκάμα της δημοφιλούς μάρκας εξέχουσα θέση κατέχει το εντυπωσιακό Coupé crossover Capri.

Για τη δοκιμή επέλεξα την πιο ολοκληρωμένη έκδοση για την ελληνική αγορά, την Premium, απόδοσης 286 ίππων, με πίσω κίνηση και τη μεγάλη μπαταρία 77 kWh. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό συνδυασμό της μοντέρνας αισθητικής με τη σπορ κατεύθυνση, την τελευταία τεχνολογία και τη μεγάλη αυτονομία.

Οταν διαπίστωσα ότι εξασφαλίζει χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (κλιματισμός, ηχοσύστημα, νυχτερινή οδήγηση) πάνω από 450 χιλιόμετρα στο αστικό περιβάλλον, μειώθηκε το άγχος μου για την αυτονομία. Αν υποθέσουμε ότι διανύονται 40 χιλιόμετρα την ημέρα στο αστικό περιβάλλον, με το πρόγραμμα Eco και προσοχή στο γκάζι, η μπαταρία θα αδειάσει σε περίπου 11 ημέρες. Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και τώρα που οι τιμές των παρόχων είναι υψηλές, εξακολουθεί να παραμένει πολύ χαμηλότερο από το κόστος για τη βενζίνη.

Είχα στα χέρια μου ένα στιβαρό αυτοκίνητο, χωρίς θορύβους (ανεκτίμητο στοιχείο η ησυχία), εύκολο στην οδήγηση, απολαυστικό στο ταξίδι και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Στέκεται στον δρόμο και στρίβει με υψηλά οδηγοκεντρικά χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της φίρμας που κατέχει την πρώτη θέση στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς.

Η ηλεκτρική καρδιά εκτός από τη συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος, παρέχει απρόσκοπτα μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η ισχύς των 286 ίππων και η θηριωδής ροπή των 545 Nm δεν αστειεύονται. Ενα απαλό άγγιγμα στο γκάζι είναι αρκετό για να πεταχτεί μπροστά σαν φοβισμένο γεράκι, κινείται σβέλτα και δεν πτοείται από ανηφόρες και φορτίο. Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,4’’, τελική 180 χλμ./ώρα. Τέσσερα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Individual).

Πρόσβαση στο εσωτερικό με το στάνταρ σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (keyless entry). Στο εσωτερικό, ξεχώρισα τη μινιμαλιστική σχεδίαση, τα σπορ εμπρός καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, την εξελιγμένη μπάρα ήχου, τα μαλακά σε υφή υλικά και τις αναβαθμισμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ψηφιοποίησης.

Προηγμένη και ρυθμιζόμενη οθόνη αφής SYNC Move 14,6 ιντσών, MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων που βρίσκεται ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα και κρυφός αποθηκευτικός χώρος My Private Locker. Πρακτικός και μεγάλος χώρος αποσκευών 572 λίτρα, φτάνει έως τα 1.510 λίτρα. Θα ήθελα αντλία θερμότητας και one pedal mode για ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.

Τιμές: Premium RWD ER 286 ίπποι 53.900 ευρώ (43.900 ευρώ με την κρατική επιδότηση και την επιδότηση Ford), Style RWD ER 286 ίπποι 50.200 ευρώ (40.200 ευρώ). Ο τιμοκατάλογος ξεκινά από την έκδοση Trend, RWD 170 ίππων, μπαταρία 52 kWh, προς 36.452 ευρώ (26.452 ευρώ). Χρηματοδότηση με επιτόκιο 3,99%, 8 χρόνια εγγύηση.