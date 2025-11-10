Στον δρόμο με το DS 3 E-Tense - Real.gr

Η γαλλική φινέτσα δεν αντιγράφεται και όταν συνδυάζεται με την υψηλή τεχνολογία απογειώνει κάθε δημιουργία.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η premium γαλλική μαρκα DS αξιοποιεί το απαύγασμα της γαλλικής άποψης για την αυτοκίνηση και δημιουργεί πολυτελή μοντέλα που προσφέρουν απλόχερα μια εξαιρετική ταξιδιωτική εμπειρία.

Η δοκιμή με την αμιγώς ηλεκτρική DS 3 E-Tense ήταν μία ακόμη επιβεβαίωση της άποψης μου για την πρόοδο της μάρκας που φέρει τη σφραγίδα premium.

Βασίζεται στην πλατφόρμα τελευταίας γενιάς CMP, η οποία δέχεται και το πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, χωρίς κανένα συμβιβασμό στον χώρο της καμπίνας και στον χώρο αποσκευών.

Εφαρμόστηκαν νέες διαδικασίες σχεδίασης και συναρμολόγησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της οδηγικής γαλήνης στο εσωτερικό, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας. Η νέα τεχνική συγκόλλησης των εξαρτημάτων προσφέρει αυξημένη ακαμψία. Γίνεται χρήση ειδικών υλικών μεταξύ των συναρμογών που βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της τριβής, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ανεπιθύμητος θόρυβος στην καμπίνα.

Ο εσωτερικός χώρος παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του για την ποιότητα και την έμφαση στη λεπτομέρεια, με στοιχεία που συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες αυτοκινήτων. Τα καθίσματα αγκαλιάζουν τους επιβάτες παρέχοντας υψηλό επίπεδο άνεσης. Η γενναιόδωρη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας δημιουργούν άνετη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Δέρμα Nappa με εξειδικευμένες τεχνικές κατεργασίας, όπως η μοναδική ραφή pearl.

Το διαισθητικό σύστημα infotainment είναι πλήρως προσαρμόσιμο με widgets, προσφέρει 3D πλοήγηση και τον προσωπικό βοηθό Iris, που αναγνωρίζει φυσική ομιλία.

Επίσης, παρέχεται η λειτουργία wireless Mirror Screen (Android Auto, Apple CarPlay).

Η κεντρική οθόνη αφής 10,3”, υψηλής ανάλυσης, παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις βασικές λειτουργίες οδήγησης. Ο πίνακας οργάνων 7’’ χωρίζεται σε δύο ζώνες.

Φέρει ισχυρή μπαταρία, χωρητικότητας 54kWh. Η θερμική διαχείριση με κυκλοφορία υγρού και η αντλία θερμότητας συμβάλλουν στη γρήγορη επαναφόρτιση, στη βελτιστοποιημένη αυτονομία και στην αυξημένη διάρκεια ζωής. Επαναφορτίζεται από 0%-80% σε 25 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC 100 kW, σε τριφασικό wallbox 11 kW AC σε περίπου πέντε ώρες.

Η μπαταρία τοποθετήθηκε μεταξύ των εμπρός και των πίσω καθισμάτων, κάτω από το κεντρικό τούνελ. Ο ηλεκτροκινητήρας HSM (Hybrid Synchronous Motor) προσφέρει ισχύ 156 ίππων και ροπή 260 Nm. Η μπαταρία, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής, αυξάνει την αυτονομία του οχήματος σε 404 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP (εργοστασιακή μέτρηση).

Εχει πολύ καλή οδική συμπεριφορά παρά το αυξημένο βάρος λόγω της μπαταρίας (1.550 κιλά). Δεν εμφανίζει πλεύσεις και μεγάλες κλίσεις στις στροφές. Είναι σταθερό στις υψηλές ταχύτητες. Στη δοκιμή σε αστικό περιβάλλον η μπαταρία απέδωσε για 380 χλμ. Θα ήθελα καλύτερη τιμή πώλησης. Από 42.900 ευρώ.