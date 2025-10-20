Στον όμιλο Βασιλάκη η Changan - Real.gr

Για μια ακόμη φορά ο όμιλος Βασιλάκη σήκωσε το δέκα το καλό από την παρτίδα της αυτοκίνησης.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ανέλαβε την εκπροσώπηση της κινεζικής κρατικής αυτοκινητοβιομηχανίας Changan, που παράγει οχήματα με τα δικά της εμπορικά σήματα (Changan, Deepal, Avatr και Kaicene).

Πλέον ο όμιλος Βασιλάκη, που δημιούργησε ο αείμνηστος Θόδωρος Βασιλάκης, εκπροσωπεί τρεις κινεζικές μάρκες που έχουν διαφορετική στόχευση στην ελληνική αγορά.

Η Leapmotor κατασκευάζει μοντέλα με χαμηλή τιμή πώλησης, η Xpeng έχει premium κατεύθυνση και η Changan, η νεότερη εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, διαθέτει πλήρη γκάμα μοντέλων με διάφορες πήγες ενέργειας.

Σήμερα, η Changan λειτουργεί 21 κέντρα παραγωγής, 39 εργοστάσια παγκοσμίως και δημιούργησε παγκόσμιο δίκτυο R&D σε δέκα τοποθεσίες σε έξι χώρες.

Το παγκόσμιο κέντρο σχεδιασμού συγκεντρώνει σχεδόν 1.000 σχεδιαστές από 31 χώρες και 86 ειδικότητες σχεδιασμού, με στούντιο στην Κίνα, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία.

H Changan Hellas ξεκίνησε το λανσάρισμα των νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων SUV Deepal S07 και SUV Deepal S05 στην ελληνική αγορά.

Το Changan Deepal S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της μάρκας. Συνδυάζει τον κομψό σχεδιασμό με την τεχνολογία αιχμής. Βασίζεται στην πλατφόρμα SDA της Changan, μια software-defined αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air (OTA).

Μπαταρία 79,97kWh, αυτονομία έως 475 χλμ. Το ενιαίο σύστημα ηλεκτροκίνησης 7 σε 1 ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, το κιβώτιο, τον inverter και πέντε ακόμη βασικές μονάδες σε μία συμπαγή δομή.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 ίππους και 320 Nm ροπής, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7.9΄΄.

Η διάθεση στην Ελλάδα ξεκινά με την κορυφαία έκδοση Ultra. Κοστίζει 44.990 ευρώ, όταν αφαιρεθεί το EV bonus 3.400 ευρώ και η κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, η τελική τιμή μειώνεται στα 38.590 ευρώ.

Το Changan Deepal S05 έχει μήκος 4.598 χιλ. Από τη φουτουριστική σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ασφάλεια, κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί. Δύο εκδόσεις όσον αφορά την απόδοση, Deepal S05 RWD 272 ίππων και Deepal S05 AWD 435 ίππων.

Το Deepal S05 RWD 272 ίππων κοστίζει 32.990 ευρώ, συνδυάζοντας την προωθητική ενέργεια EV Bonus των 2.000 ευρώ και την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Το πρώτο Exclusive Store της Changan στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη στη Λεωφόρο Κηφισίας 292 στο Χαλάνδρι, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα λειτουργήσουν άλλα δύο καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι & Αργυρούπολη) και καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα.