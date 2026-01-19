Συλλέγει διακρίσεις η CLA - Real.gr

Η Mercedes-Benz δεν σχεδιάζει αυτοκίνητα, δημιουργεί ανεξίτηλες εικόνες που λατρεύουν οι οδηγοί.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Τα περισσότερα μοντέλα της υπερπολυτελούς γερμανικής μάρκας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τις πιο επιτυχημένες σχεδιαστικές μελέτες που εμπνεύστηκαν φωτισμένοι σχεδιαστές.

Από την πρώτη στιγμή που είδα την ολοκαίνουργια αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA, έκανα όνειρα να την οδηγήσω σε περιοχές μακριά από την Αθήνα, κοντά στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί όπου η φύση είναι ακόμη παρθένα και εκπέμπει έντονα την αίσθηση της ισορροπίας.

Ισορροπία αναδύει όμως και το ακριβό γερμανικό μοντέλο που κατέκτησε ήδη περισσότερα από δέκα διεθνή βραβεία. Τελευταία επιτυχία του είναι η απονομή του πιο σημαντικού βραβείου για την Ευρώπη. Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026, αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»! Επικράτησε απέναντι σε 34 ακόμη νέα μοντέλα και έξι φιναλίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 320 βαθμούς.

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική CLA συνδυάζει την εντυπωσιακή σχεδίαση με την προηγμένη ασφάλεια και τις δυναμικές επιδόσεις επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της κατηγορίας της.

Είναι το πιο έξυπνο και πιο ευέλικτο Mercedes-Benz που έχει παρουσιάσει ποτέ η φίρμα – και υπόσχεται να μετατρέψει κάθε διαδρομή σε μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.

Με το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS και τη νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης που κάνει τον οδηγό να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του».

Με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιακή αυτονομία, η αμιγώς ηλεκτρική CLA ανεβάζει την καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση σε ένα νέο επίπεδο. Με αυτονομία έως και 792 χλμ. κατά WLTP (CLA 250+ με EQ Technology, συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας 14,1-12,2 kWh/100 χλμ., συνδυασμένες εκπομπές CO2 0 γραμ./χλμ.), αυτή η έκδοση ισχύος 200 kW προσφέρει κορυφαία ελευθερία μετακινήσεων στην κατηγορία της.

Μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις και διαδρομές, όπως Αθήνα – Καβάλα, χωρίς στάση για φόρτιση! Είναι το «αυτοκίνητο του ενός λίτρου» για την ηλεκτρική εποχή.

Οταν έρθει η στιγμή της φόρτισης, η τεχνολογία 800 V προσθέτει έως και 325 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του 2025, αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εμαθα ότι οι παραγγελίες ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Στην αρχή μιας επετειακής χρονιάς που σηματοδοτεί 140 χρόνια καινοτομίας, από τότε που ο Carl Benz εφηύρε το αυτοκίνητο το 1886, αυτή η διάκριση αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο του εορταστικού για τη μάρκα έτους.