Τα φιλόδοξα σχέδια της Zeekr στην Ελλάδα - Real.gr

Οι Κινέζοι είναι δεινοί έμποροι και διακρίνουν αμέσως τους ικανούς συνεργάτες που θα τους εμπιστευθούν τα προϊόντα τους.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Στην περίπτωση της premium κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Zeekr, μέλος του ομίλου Geely Holding, οι Κινέζοι επέλεξαν την εταιρεία GEO Mobility Hellas για να την εκπροσωπήσουν στην Ελλάδα.

Εκτίμησαν ιδιαίτερα τα στελέχη της εταιρείας GEO Mobility Hellas και διαπίστωσαν ότι ο Θανάσης Κονιστής, γενικός διευθυντής της GEO Mobility Hellas, έχει τις ικανότητες να λανσάρει την πολυτελή μάρκα στην ελληνική αγορά και να κερδίσει υψηλό ποσοστό από την πίτα των πωλήσεων. Ο διακεκριμένος μάνατζερ, που έχει στο παλμαρέ του εξαιρετικές επιτυχίες όταν κρατούσε στα χέρια του το τιμόνι της VW, πραγματοποίησε και το λανσάρισμα της κινεζικής Gelly στην ελληνική αγορά.

Η Zeekr εγκαινιάζει την παρουσία της στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, καθώς η μάρκα συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξη στην Ευρώπη, μετά από επιτυχημένα λανσαρίσματα στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Νορβηγία, στην Ελβετία, στη Δανία και στο Βέλγιο.

Η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας Zeekr φέρνει τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα. Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τον Σεπτέμβριο.

Τo πρώτο experience store θα βρίσκεται στο Μαρούσι.

Η Ελλάδα θα αποτελέσει το ντεμπούτο της Zeekr στη νότια Ευρώπη και η άφιξη των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας στη χώρα θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, σε μια αγορά όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέσα στο 2024.

Οι δημόσιες υποδομές φόρτισης συμβαδίζουν με αυτή την τάση, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης, ενώ ταυτόχρονα κατατάσσεται στις δέκα κορυφαίες χώρες της Ευρώπης για εγκατεστημένη ισχύ, μετρούμενη σε kW ανά EV – μια σημαντική μέτρηση για την αξιολόγηση της ταχύτητας και της διαθεσιμότητας φόρτισης.

Η Zeekr είναι η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Geely Holding. Στοχεύει στη δημιουργία ενός πλήρως ολοκληρωμένου οικοσυστήματος χρηστών, με την καινοτομία ως πρότυπο. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) και αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογίες μπαταριών, συστήματα διαχείρισης μπαταριών, τεχνολογίες ηλεκτρικών κινητήρων και αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων.