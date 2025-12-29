Το 2026 ανήκει στη Mercedes-Benz - Real.gr

Πάμπλουτες και επιθετικές οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, που έχουν την αμέριστη υποστήριξη της κυβέρνησης της Κίνας, αλλά μην ξεχνάμε και την πρωτοπόρο Mercedes-Benz, τη γερμανική μάρκα που εφηύρε το αυτοκίνητο πριν από το 140 χρόνια, το 1886.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το 2026, η Mercedes-Benz Classic γιορτάζει πολυάριθμες επετείους, καθώς και σημαντικά ορόσημα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το 2026 θα είναι μια χρονιά γεμάτη μαγικές στιγμές.

•140 χρόνια καινοτομίας από την εφεύρεση του πρώτου αυτοκινήτου: Η ευρεσιτεχνία του Benz το 1886.

•130 χρόνια μεταφορών: Το πρώτο van και το πρώτο φορτηγό παρουσιάστηκαν το 1896.

•100 χρόνια Mercedes-Benz: Η Benz & Cie και η Daimler-Motoren-Gesellschaft συγχωνεύτηκαν το 1926.

•50 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς μοντέλων 123: Ορόσημο στην παράδοση της Mercedes-Benz E-Class.

•20 χρόνια μουσείο της Mercedes-Benz: Δημοφιλής διεθνής προορισμός από το 2006.

Μεγάλες πρεμιέρες

Το 2026, θα λανσαριστεί η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLB. Εξυπνα σχεδιασμένη, με άφθονο χώρο για έως και επτά άτομα, συνδυάζει τον εντυπωσιακό σχεδιασμό με στοιχεία από τα μοντέλα εκτός δρόμου με την αυξημένη λειτουργικότητα. Το υψηλής ποιότητας, ριζικά ανασχεδιασμένο εσωτερικό με το νέο Superscreen, θέτει νέα πρότυπα. Ως ο πιο έξυπνος σύντροφος, υποστηρίζει τον οδηγό με έναν εξαιρετικά διαισθητικό τρόπο – απλώς μπείτε και ξεκινήστε.

Η κυκλοφορία στην αγορά της GLB 250+ με τεχνολογία EQ και της GLB 350 4MATIC με τεχνολογία EQ θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2026. Με αυτονομία έως και 631 χιλιόμετρα (WLTP), η GLB 250+ των 200 kW προσφέρει απαράμιλλη στην κατηγορία της δυνατότητα κίνησης μηδενικών ρύπων.

Η κορυφαία σπορ έκδοση είναι η GLB 350 4MATIC των 260 kW. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν μπαταρία ιόντων λιθίου με αξιοποιήσιμη ενεργειακή χωρητικότητα 85 kWh. Η υπερσύγχρονη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt εξασφαλίζει αυτονομία 260 χλμ. (WLTP) σε μόλις δέκα λεπτά. Η γκάμα σύντομα θα επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον ηλεκτρικές εκδόσεις με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένου ενός μοντέλου εισαγωγικού επιπέδου, καθώς και υβριδικών εκδόσεων υψηλής τεχνολογίας.

Διατίθεται σε πενταθέσια και σε επταθέσια διαμόρφωση. Φέρει ρυθμιζόμενο κατά μήκος κάθισμα στη δεύτερη σειρά. Προσφέρει αισθητή αύξηση στον χώρο για το κεφάλι στις δύο πρώτες σειρές καθισμάτων. Αυτό οφείλεται στη γραμμή οροφής του SUV, καθώς και στη στάνταρ πανοραμική οροφή. Οι επιβάτες μπορούν επίσης να απολαύσουν περισσότερο χώρο για τα πόδια στα πίσω καθίσματα. Η άνεση των καθισμάτων στη δεύτερη σειρά έχει βελτιωθεί αισθητά. Διαθέτει το μεγαλύτερο μπροστινό πορτμπαγκάζ («frunk») 127 λίτρα. Το πίσω πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 540/480 λίτρα (πενταθέσιο/επταθέσιο) και με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες αυτή αυξάνεται στα 1.715/1.605 λίτρα.

Στην Ελλάδα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, θα λανσαριστεί η CLA Hybrid. To δεύτερο τρίμηνο η αμιγώς ηλεκτρική CLA, η αμιγώς ηλεκτρική GLC και η αμιγώς ηλεκτρική GLΒ. Το τρίτο τρίμηνο η GLB Hybrid, η GLE fl με θερμικούς κινητήρες, το αμιγώς ηλεκτρικό VLE Luxury Van και η AMG 4 door Coupe EV.

Εμφαση θα δοθεί στην ανανεωμένη A Class που πλέον έχει χαμηλότερη τιμή (από 34.900 ευρώ), στην GLA 200 με αρχική τιμή 44.990 ευρώ και στην έκπληξη της χρονιάς την καινοτομική GLC Electric που ξεκινά από τα 71.950 ευρώ. Στο επίκεντρο της GLC Electric βρίσκεται το νέο λειτουργικό σύστημα της Mercedes-Benz (MB.OS), που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην ψηφιοποίηση. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο έξυπνης οδήγησης με τα MBUX, MB.DRIVE και MB.CHARGE. Επίσης, παραμένει στην αγορά η υπάρχουσα GLC με θερμικούς κινητήρες.

Στην κορυφή

Η ομάδα του διακεκριμένου μάνατζερ Γιάννη Καλλίγερου καλείται να αποδείξει για μία ακόμη χρονιά ότι μπορεί να κρατήσει την υπερπολυτελή φίρμα Mercedes-Benz, με σήμα το αστέρι, στην κορυφή της αγοράς, χωρίς να θυσιάζει τίποτα από τις αξίες της μάρκας που εφηύρε το αυτοκίνητο. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη διατήρηση της σταθερής σύνθεσης της αποτελεσματικής ομάδας, ένα στοιχείο που δείχνει τις ηγετικές ικανότητες του Mister Mercedes-Benz, Γ. Καλλίγερου.