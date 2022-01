Το «αστέρι» της πολυτέλειας

Για μία ακόμη χρονιά η Mercedes-Benz Ελλάς κέρδισε τη σκληρή μάχη στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων μέχρι την τελευταία ημέρα του 2021.

Του Σπύρου Ρέκκα

Παρά την πίεση που δέχθηκε από τις επίσης αξιόλογες premium μάρκες, η φίρμα με σήμα το αστέρι πήρε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά στο πιο απαιτητικό τμήμα της. Η επίδοσή της έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί αντιμετώπισε και τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις αυτοκινήτων, εξαιτίας της έλλειψης των ημιαγωγών. Χάθηκαν αρκετές εκατοντάδες πωλήσεις που αφορούν κλεισμένες παραγγελίες, οι οποίες, όμως, θα εκτελεστούν τη φετινή χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Mercedes-Benz, λόγω της περιορισμένης διάθεσης των ημιαγωγών, έχασε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά μετά από πέντε συνεχή χρόνια. Την ξεπέρασε η BMW.

Στην Ελλάδα, όμως, η εμπορική πολιτική της Mercedes-Benz Ελλάς αποδείχθηκε και το 2021 αλάνθαστη και αποτελεσματική. Η premium μάρκα διέθεσε 4.295 επιβατικά αυτοκίνητα υψηλής αξίας, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στην αυξητική τάση των πωλήσεων. Πώς να μην είναι ευχαριστημένοι η διοίκηση και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στη Mercedes-Benz Ελλάς, όταν ανακοινώθηκε ότι, μέσα σε ένα τόσο δύσκολο εμπορικό περιβάλλον, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων κατά 19,1%;

Η εικόνα των πωλήσεων: Η A Class αναδείχθηκε το best seller στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων και το best seller στην premium C κατηγορία. Πουλήθηκαν 1.633 αυτοκίνητα, μερίδιο 12,9%. Η GLA ήταν το δεύτερο μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις. Κυκλοφόρησαν 944 αυτοκίνητα, ενώ η λίστα αναμονής είναι πολύ μεγάλη. Η αμιγώς ηλεκτρική EQA ενίσχυσε την ηλεκτροκίνηση με 66 αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων. Την GLB πρόλαβαν να την προμηθευτούν 565 τυχεροί οδηγοί που λατρεύουν τα SUV. Τον στόχο των πωλήσεων υποστήριξαν και τα εξής μοντέλα: CLA 166, C Class 173, GLC 342, E Class 78, GLE 73, S Class 8, GLS 8 κ.ά. Πήρε την πρώτη θέση στα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid (xEV), μερίδιο 15,1%, αύξηση 366%! Πρώτη και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, αύξηση 30,4%.

Ο Γιάννης Καλλίγερος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς, δήλωσε: «Αποτελεί πάγια δέσμευσή μας να βελτιωνόμαστε καθημερινά, γι’ αυτό το 2022 θα συνεχίσουμε δυναμικά τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό σε κάθε επίπεδο, με στόχο την απογείωση της συνολικής εμπειρίας που βιώνουν οι πελάτες μας». Φέτος, η Mercedes-Benz Ελλάς θα λανσάρει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα EQB, EQE, EQS SUV.