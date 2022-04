Το ντίζελ… αλλιώς

Σε όποια διαδρομή και αν κινηθώ στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο ακόμη και στο επαρχιακό δίκτυο έχω καταγράψει την ανωτερότητα του ντίζελ στους τομείς της απόδοσης και του κόστους για τα καύσιμα του αυτοκινήτου.

Του Σπύρου Ρέκκα

Η διαφορά με τη βενζίνη είναι συντριπτική, ακόμη και τώρα που για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία των υγρών καυσίμων οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης έχουν μικρή διαφορά. Αναζήτησα τις επίσημες μέσες τιμές των ντιζελοκίνητων μοντέλων της Peugeot γιατί, όπως έχω διαπιστώσει, η ισχυρότερη μάρκα του Ομίλου Stellantis διαθέτει πετρελαιοκίνητες μονάδες που είναι από τις πιο σύγχρονες, αποδοτικές και αξιόπιστες της αγοράς. Μάλιστα, μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις, έχουν μειωθεί αισθητά οι ρύποι, ενώ επιτεύχθηκε σημαντικός περιορισμός ακόμη και στα οξείδια του αζώτου, που είναι η κόκκινη σημαία για τους οικολόγους. Οι καταναλώσεις των βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων μοντέλων της Peugeot:

208

Βενζίνη: 1.2 PureTech 75 S&S LIKE 5,3 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 100 S&S ACTIVE PLUS 5,1 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 100 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 5,4 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 ALLURE PLUS 5,3 λίτρα/100 χλμ.

208 Diesel: 1.5 BlueHDi 100 S&S ACTIVE 4 λίτρα/100 χλμ.

Νέο 308

Βενζίνη: 1.2 PureTech 110 S&S ACTIVE PLUS 5,5 λίτρα/100 χλμ. 1.2 PureTech 130 S&S ACTIVE PLUS 5,5 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 5,7 λίτρα/100 χλμ.,

Νέο 308 Diesel: 1.5 BlueHDi 130 S&S ACTIVE PLUS 4,3 λίτρα/100 χλμ., 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 4,5 λίτρα/100 χλμ.

Νέο 308 SW

Βενζίνη: 1.2 PureTech 130 S&S ACTIVE PLUS 5,6 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 5,7 λίτρα/100 χλμ.

2008

Βενζίνη: 1.2 PureTech 100 S&S ACTIVE 5,4 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 130 S&S ACTIVE 5,5 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 5,7 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 155 S&S EAT8 GT 6,1 λίτρα/100 χλμ.

2008 Diesel: 1.5 BlueHDi 110 S&S ACTIVE 4,4 λίτρα/100 χλμ., 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ALLURE 4,8 λίτρα/100 χλμ.,

3008

Βενζίνη: 1.2 PureTech 130 S&S ACTIVE PLUS 6,1 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 6,4 λίτρα/100 χλμ.

3008 Diesel: 1.5 BlueHDi 130 S&S ACTIVE PLUS 4,9 λίτρα/100 χλμ., 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 5,1 λίτρα/100 χλμ.

5008

Βενζίνη: 1.2 PureTech 130 S&S ACTIVE PLUS 6,3 λίτρα/100 χλμ., 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 6,6 λίτρα/100 χλμ., 1.6 PureTech 180 S&S EAT8 GT GRIP 7 λίτρα/100 χλμ.

5008 Diesel: 1.5 BlueHDi 130 S&S ACTIVE PLUS 5,1 λίτρα/100 χλμ., 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ACTIVE PLUS 5,3 λίτρα/100 χλμ., 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 GT GRIP 5,9 λίτρα/100 χλμ.

508

Βενζίνη:1.2 PureTech 130 EAT8 S&S ACTIVE PLUS 5,8 λίτρα/100 χλμ.

508 Diesel: 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S ACTIVE PLUS 4 λίτρα/100 χλμ.

508 SW Diesel: 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S ACTIVE PLUS 4,7 λίτρα/100 χλμ.

Να τονίσω την πληθώρα premium στοιχείων σε όλα τα μοντέλα της Peugeot και την ηγετική της θέση στην αγορά. Στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις πωλήσεις, κατέχοντας υψηλό μερίδιο στις περισσότερες κατηγορίες.