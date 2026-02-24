Τολμηρό, ηλεκτρικό και πανίσχυρο - Real.gr

Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω την περιγραφή μου για το πιο πολύτιμο μέλος της γκάμας της αναγεννημένης φίρμας smart.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος Λι Σουφού, όταν απέκτησε τη smart, μάλλον θα προέβλεψε και τη δημιουργία μιας κινητής βόμβας μηδενικών ρύπων που σε κάνει να ξεχνάς να γυρίσεις σπίτι σου. Πλανεύτρα είναι το smart #5 Brabus, με όλη τη σημασία της λέξης.

Το δώρο που μου έκανε η εξαιρετική συνεργάτης PR & Corporate Affairs της Star Automotive Hellas, Αλεξάνδρα Χρυσού, θα το θυμάμαι για χρόνια. Το smart #5 Brabus δεν είναι αυτοκίνητο, είναι μια πανέμορφη κάψουλα με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, υλικά που ζηλεύει και η αγέρωχη Mercedes-Benz και αγωνιστικές επιδόσεις(0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8’’) που σου σπάνε το στομάχι, αν δεν είσαι γυμνασμένος.

Το πιο τολμηρό Brabus της σειράς smart είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της smart και της Brabus. Με το ξεχωριστό στιλ Brabus και τη σπορ εξωτερική του σχεδίαση, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV αναπτύχθηκε για όσους εκτιμούν την ομορφιά της οδήγησης.

Στο εσωτερικό, το νέο, κορυφαίο, πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV εκφράζεται με μια εκλεπτυσμένη επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας και χειροποίητη λεπτομέρεια. Στον δρόμο δεν μαγνητίζει απλώς τα βλέμματα, τα ηλεκτρίζει.

Με ισχύ 646 ίππους και μέγιστη ροπή 710 Nm, αυτό το εξαιρετικό μεσαίο SUV προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία στον δρόμο. Με μέγιστη αυτονομία 540 χλμ. (WLTP) και εξαιρετικά σύντομο χρόνο φόρτισης μόλις 18 λεπτών από 10% έως 80% κατάσταση φόρτισης (SoC), χάρη στην πλατφόρμα 800 Volt, καμία περιπέτεια δεν είναι ποτέ μακριά.

Οταν το οδηγούσα δεν ήξερα τι να πρωτοθαυμάσω. Την εκπληκτική επιτάχυνση, την οδηγοκεντρική οδική συμπεριφορά, την αίσθηση πολυτέλειας, την άνεση, την υποβοήθηση σε κάθε μου ενέργεια, το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με δύο οθόνες OLED 13 ιντσών στην κεντρική οθόνη και στις οθόνες συνοδηγού… Το μοναδικό μοντέλο προσφέρει απλόχερα και ένα εξαιρετικό ηχοτοπίο στο εσωτερικό.

Το ηχοσύστημα Sennheiser Signature, με 20 ηχεία υψηλής ποιότητας και ένα μοναδικό κεντρικό ηχείο με ανοδική κίνηση, αποδίδει ισχύ 1.190 watt και προσφέρει μια συναρπαστική και δυναμική εμπειρία ακρόασης, ιδανική για να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου τραγούδια σε κάθε ταξίδι.

Σας διαβεβαιώνω ότι το πιο ισχυρό, πλήρως ηλεκτρικό SUV της σειράς Brabus της smart είναι ένα όχημα με χαρακτήρα, που δημιουργήθηκε για όσους ζουν και αναπνέουν για τη σύγχρονη κινητικότητα. Αν έχετε οικονομική άνεση, μη ρωτάτε πόσο κοστίζει. Υπογράψτε την επιταγή των 61.900 ευρώ και πατήστε βαθιά το γκάζι.