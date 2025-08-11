Τον Σεπτέμβριο η IAA 2025 - Real.gr

Η Διεθνής Εκθεση Αυτοκινήτου Γερμανίας 2025 (IAA 2025) είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές εκθέσεις κινητικότητας στον κόσμο.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το 2021, η IAA υιοθέτησε την έννοια, τις μορφές και το επιχειρηματικό μοντέλο του νέου κόσμου κινητικότητας, μετονομάστηκε σε IAA Mobility και μεταφέρθηκε στο Μόναχο.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου (9-12 Σεπτεμβρίου) και στις πλατείες της πόλης.

Τα στοιχεία για την IAA Mobility 2025: Περισσότερο από το 50% των εκθετών προέρχεται από το εξωτερικό, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση το 2023. Οι περισσότεροι διεθνείς εκθέτες, το 68%, προέρχονται από την Ασία. Με 103 εκθέτες, η κινεζική συμμετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τον τελικό αριθμό του 2023 (75 εκθέτες) κατά 37%. Ο ανοιχτός χώρος στις πλατείες καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση.

Κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Audi, ο όμιλος BMW, η Ford, η Mercedes-Benz, η Opel, η Porsche, η Smart, η τουρκική Togg και ο όμιλος Volkswagen θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις τους.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η για πρώτη φορά συμμετοχή πολλών κινεζικών μαρκών όπως οι Aito, Changan, Dongfeng, GAC, Leapmotor και XPeng. Η ζήτηση για δοκιμαστική οδήγηση ήταν τόσο υψηλή, που επεκτάθηκε η χωρητικότητα.

Συνολικά 229 οχήματα από 22 εκθέτες θα είναι διαθέσιμα, αύξηση άνω του 26%. Στον ανοιχτό χώρο μπορούν να δοκιμαστούν μοντέλα από μάρκες όπως Audi, BYD, Chery, Ford, Hyundai, KIA, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche και VW. Στη νέα περιοχή ADAS & Τηλεματικής, εκθέτες θα επιδείξουν τα πιο σύγχρονα συστήματα αυτόνομης οδήγησης.

Στον Αγγλικό Κήπο, μια κυκλική διαδρομή τεσσάρων χιλιομέτρων προσκαλεί τους επισκέπτες να δοκιμάσουν την ποδηλασία σε ένα φυσικό περιβάλλον. Η σκηνή στην πλατεία Geschwister-Scholl-Platz θα προσφέρει ένα ποικίλο πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει μουσικά σχήματα, όπως οι 4Perzent, Melli Zech, Blyte και Alice Viola. Επίσης, έχει προγραμματιστεί παιδική ψυχαγωγία με το Donikkl Crew.