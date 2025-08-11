Quantcast
Τον Σεπτέμβριο η IAA 2025 - Real.gr
real player

Τον Σεπτέμβριο η IAA 2025

07:50, 11/08/2025
Τον Σεπτέμβριο η IAA 2025

Η Διεθνής Εκθεση Αυτοκινήτου Γερμανίας 2025 (IAA 2025) είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές εκθέσεις κινητικότητας στον κόσμο.
Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το 2021, η IAA υιοθέτησε την έννοια, τις μορφές και το επιχειρηματικό μοντέλο του νέου κόσμου κινητικότητας, μετονομάστηκε σε IAA Mobility και μεταφέρθηκε στο Μόναχο.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου (9-12 Σεπτεμβρίου) και στις πλατείες της πόλης.

Τα στοιχεία για την IAA Mobility 2025: Περισσότερο από το 50% των εκθετών προέρχεται από το εξωτερικό, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση το 2023. Οι περισσότεροι διεθνείς εκθέτες, το 68%, προέρχονται από την Ασία. Με 103 εκθέτες, η κινεζική συμμετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τον τελικό αριθμό του 2023 (75 εκθέτες) κατά 37%. Ο ανοιχτός χώρος στις πλατείες καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση.

Κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Audi, ο όμιλος BMW, η Ford, η Mercedes-Benz, η Opel, η Porsche, η Smart, η τουρκική Togg και ο όμιλος Volkswagen θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις τους.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η για πρώτη φορά συμμετοχή πολλών κινεζικών μαρκών όπως οι Aito, Changan, Dongfeng, GAC, Leapmotor και XPeng. Η ζήτηση για δοκιμαστική οδήγηση ήταν τόσο υψηλή, που επεκτάθηκε η χωρητικότητα.

Συνολικά 229 οχήματα από 22 εκθέτες θα είναι διαθέσιμα, αύξηση άνω του 26%. Στον ανοιχτό χώρο μπορούν να δοκιμαστούν μοντέλα από μάρκες όπως Audi, BYD, Chery, Ford, Hyundai, KIA, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche και VW. Στη νέα περιοχή ADAS & Τηλεματικής, εκθέτες θα επιδείξουν τα πιο σύγχρονα συστήματα αυτόνομης οδήγησης.

Στον Αγγλικό Κήπο, μια κυκλική διαδρομή τεσσάρων χιλιομέτρων προσκαλεί τους επισκέπτες να δοκιμάσουν την ποδηλασία σε ένα φυσικό περιβάλλον. Η σκηνή στην πλατεία Geschwister-Scholl-Platz θα προσφέρει ένα ποικίλο πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει μουσικά σχήματα, όπως οι 4Perzent, Melli Zech, Blyte και Alice Viola. Επίσης, έχει προγραμματιστεί παιδική ψυχαγωγία με το Donikkl Crew.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved