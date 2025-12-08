Toyota bZ4X: Χωρίς αντίπαλο - Real.gr

Πώς μπορεί να είναι τόσο ήσυχο, τόσο ευέλικτο, τόσο συμπαγές, τόσο ασφαλές και να κρύβει περίτεχνα το μεγάλο βάρος του;

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Αυτά τα ερωτήματα με απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης οδήγησης του ανανεωμένου αμιγώς ηλεκτρικού Toyota bZ4X. Προσκαλεσμένος της Toyota Ελλάς, βρέθηκα στη Μάλαγα της Ισπανίας για να δοκιμάσω το μοντέλο μηδενικών ρύπων που επιφορτίστηκε με την πιο δύσκολη αποστολή: να πείσει τους οδηγούς να εμπιστευθούν την αναθεωρημένη άποψη για την κινητικότητα μηδενικών ρύπων της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου.

Η Toyota είναι καβάλα στο άλογο, τρέχει με απίστευτο ρυθμό, δεν κοιτάζει πίσω, μετρά τις κινήσεις των ανικανοποίητων Κινέζων ανταγωνιστών της, αλλά ποτέ δεν ξεχνά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι οδηγοί στα μοντέλα της εδώ και πολλές δεκαετίες.

Τώρα ρίχνει στην ευρωπαϊκή αγορά τον Δούρειο Ιππο της με ηλεκτρική καρδιά, το ανανεωμένο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota bZ4X, και απαντά σε κάθε ερώτημα και αμφιβολία του οδηγού που καλείται να εγκαταλείψει τον θερμικό κινητήρα κάθε εκδοχής και να αγκαλιάσει το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης.

Και επειδή γνωρίζει ότι ο απαιτητικός οδηγός ψάχνει και κάτω από το πολυτελές χαλάκι του αυτοκινήτου, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύνολο που τα σπάει. Ειλικρινά, με εντυπωσίασε αυτό το μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον και κάνει τα κέφια του οδηγού.

Και για να μην αφήσει κανένα παραπονούμενο διατίθεται σε έκδοση FWD και AWD τετρακίνηση XMODE. Το πιο πολύτιμο στοιχείο του μοντέλου της κατηγορίας D είναι η πλατφόρμα eTNGA, του προγράμματος Toyota New Global Architecture. Επιλογή ανάμεσα σε δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 57,7 και 73,1 kWh. Υιοθετήθηκαν νέοι, ισχυρότεροι ηλεκτροκινητήρες eAxle, με ισχύ έως 343 ίππους.

Η μπαταρία των 57,7 kWh διατίθεται αποκλειστικά στο bZ4X με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η μονάδα των 73,1 kWh είναι διαθέσιμη τόσο σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός όσο και σε εκδόσεις με κίνηση σε όλους τους τροχούς. Η μέγιστη αυτονομία, σύμφωνα με τον κύκλο οδήγησης WLTP, είναι έως 573 χλμ. Η Toyota καλύπτει την μπαταρία για έως και 10 χρόνια ή έως και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα οδήγησης.

Επίσης προσφέρονται νέος (προαιρετικός) ενσωματωμένος φορτιστής 22 kW, λειτουργία προετοιμασίας μπαταρίας για ταχύτερη φόρτιση και ενημερώσεις λογισμικού για την παροχή έξυπνου σχεδιασμού διαδρομής.

Από νωρίς το πρωί μιας ηλιόλουστης ημέρας, ξεκίνησα τη δοκιμή πίσω από το τιμόνι της έκδοσης με τη μεγάλη μπαταρία 73,1 kWh, απόδοσης 224 ίππων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Προορισμός μου οι αμμόλοφοι της Ταρίφα. Πέρασα από το Γιβραλτάρ και συνέχισα μέχρι το νοτιότερο σημείο της Ιβηρικής Χερσονήσου, όπου συναντώνται η Μεσόγειος και ο Ατλαντικός Ωκεανός. Εκανα σλάλομ ανάμεσα σε αμμολόφους και απόλαυσα τη θέα του Μαρόκου.

Κατέγραψα στη μνήμη μου την ικανότητα του αυτοκινήτου να κινείται σαν να μην πατάει στον δρόμο, το πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου, τη μεγάλη ευκολία στη χρήση, την ευελιξία του, την αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς. Ενιωσα ότι χειρίζομαι ένα φιλικό στη χρήση αυτοκίνητο ικανό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνθήκη στον δρόμο.

Παράλληλα, μου χάρισε μεγάλη ποσότητα οδηγικής ευχαρίστησης, ενώ ένιωσα ότι δεν είμαι αποκομμένος από το αυτοκίνητο, ότι συμμετείχα στη διαδικασία.

Στις στροφές εμφανίζει περιορισμένες κλίσεις, το μεγάλο βάρος λόγω της μπαταρίας είναι εμφανές αλλά διαχειρίσιμο από τον οδηγό. Ο τιμοκατάλογος του ανανεωμένου Toyota bZ4X ξεκινά από τα 40.400 ευρώ (δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση).