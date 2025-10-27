Toyota: Συνεχίζει ακάθεκτη - Real.gr

Πάνω από δέκα συνεχή χρόνια η Toyota είναι ο αδιαμφισβήτητος νικητής στην ελληνική αγορά των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Παρά τις προσπάθειες των άλλων μαρκών να την εκθρονίσουν, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει ακάθεκτη τη νικηφόρο πορεία της, δημιουργώντας μοναδικά ρεκόρ στην Ελλάδα.

Η Toyota δίκαια καυχιέται για την πρωτοφανή επιτυχία της στην ελληνική αγορά, ενώ ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να τονισθεί είναι ότι μόνο στην Ελλάδα, από όλες τις χώρες της Ευρώπης, κατέχει την πρώτη θέση και σημειώνει τόσο υψηλό ποσοστό στην πίτα των πωλήσεων.

Η Toyota Ελλάς, που δημιούργησε ο Τάκης Αθανασόπουλος, έχει τις πιο αποτελεσματικές δομές σε όλους τους τομείς για να κερδίζει στη σκληρή μάχη των πωλήσεων. Οι διάδοχοί του στην ηγεσία της Toyota Ελλάς, Αρης Αραβάνης και Χέρμαν Ριντλ, ακολουθούν την ίδια ρότα, σαν να είναι το ιερό ευαγγέλιο, και βελτιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αξιοποιώντας την τελευταία ψηφιακή τεχνολογία. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και πρωτόγνωρα.

Οσον αφορά τα μοντέλα, εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση της αγοράς στους τομείς της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της υποστήριξης μετά την πώληση, της μεταπωλητικής αξίας, του εξοπλισμού και της τιμής. Ενας τέλειος συνδυασμός που ακόμη δεν έχει διαρραγεί παρά τις προκλήσεις της αυτοκίνησης και της ηλεκτροκίνησης.

Τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ επιβεβαιώνουν την προτίμηση των αγοραστών καινούργιων αυτοκινήτων και επιφορτίζουν με περισσότερες ευθύνες τα στελέχη της Toyota Ελλάς για να συνεχίσουν την προσπάθεια τους να μείνει στον αφρό η ιαπωνική μάρκα.

Το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 η Toyota πραγματοποίησε ένα ακόμη ξέφρενο ράλι στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στις 17.280 μονάδες. Κατέλαβε το 15,4% της συνολικής πίτας των πωλήσεων. Επιδόσεις που είναι όνειρο θερινής νυκτός για όλους τους ανταγωνιστές της.

Να σημειώσω ότι το επιτελείο της Toyota Ελλάς αντιμετωπίζει την επιτυχία της μάρκας με ιαπωνικό τρόπο. Χαμηλοί τόνοι στην επικοινωνία, πλήρης γνώση της αγοράς, μελέτη όλων των παραμέτρων και αμέριστο ενδιαφέρον για τον οδηγό που επέλεξε τα ιαπωνικά μοντέλα και επένδυσε στη μάρκα με την καλύτερη μεταπωλητική αξία της αγοράς.

Οι πρωτιές της Toyota στο εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025: Στην κατηγορία A-SUV, πρώτο είναι το Toyota Aygo X με 2.147 πωλήσεις, ποσοστό στην κατηγορία του 78,53%. Στην κατηγορία B, πρώτο είναι το Toyota Yaris με 4.276 μονάδες, ποσοστό 18,28%. Στην κατηγορία B-SUV, πρώτο είναι το Toyota Yaris Cross με 5.637 μονάδες, ποσοστό 14,12%. Στην κατηγορία C-SUV, πρώτο είναι το Toyota C-HR με 2.697 μονάδες, ποσοστό 13,21%.

Στη Ευρώπη, η Toyota Motor Europe σημείωσε πωλήσεις-ρεκόρ όλων των εποχών, πουλώντας 930.452 οχήματα τους πρώτους εννέα μήνες του 2025. Αύξηση κατά 2%, μερίδιο αγοράς 7,3%. Η Toyota διατήρησε τη θέση της ως η δεύτερη μάρκα με τις καλύτερες πωλήσεις, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών με 865.401 οχήματα.

Η TME πούλησε 716.990 ηλεκτρικά οχήματα, αριθμός-ρεκόρ αυξημένος κατά 5% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 77% του συνολικού μείγματος πωλήσεων.

Η Lexus κατέγραψε πωλήσεις 65.051 οχημάτων, ρεκόρ όλων των εποχών για τη μάρκα. Οι πωλήσεις της Toyota Professional αυξήθηκαν κατά +21% σε ετήσια βάση, με ρεκόρ πωλήσεων 117.410 οχημάτων και μερίδιο αγοράς ρεκόρ 6,7%.