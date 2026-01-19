Volkswagen Polo ID.: Μπήκαμε στο πιλοτήριο - Real.gr

Το κοιτούσα επίμονα, προσπάθησα να δω κάτω από τις λαμπερές επιφάνειες και δεν πίστευα στα μάτια μου.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ηρθαν στη μνήμη μου εικόνες από ξεχωριστές στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη πίσω από το τιμόνι αυθεντικών γερμανικών μοντέλων.

Η σύμπλευση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και της συνδεσιμότητας με τη ρετρό προσέγγιση και η ενίσχυση της εργονομίας με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι αυτή τη φορά η Volkswagen ξεπέρασε τον εαυτό της.

Δίπλα μου στην εξερεύνηση του ολοκαίνουργιου αμιγώς ηλεκτρικού Volkswagen Polo ID. -σε μια μυστική αίθουσα- βρισκόταν η εξαιρετική συνεργάτιδα Senior PR Expert της Group Kosmocar, Βίκυ Καραδήμου που κρατούσε στα χέρια της την υπεύθυνη δήλωση που είχα υπογράψει για το εμπάργκο.

Τήρησα και με το παραπάνω το εμπάργκο και τώρα μπορώ να σας ενημερώσω για τα όσα είδα και βίωσα στη Βαρκελώνη κατά τη διάρκεια της πανευρωπαϊκής παρουσίασης του νέου μοντέλου μηδενικών ρύπων της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Volkswagen μου έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξω για πρώτη φορά τις πόρτες του ολοκαίνουργιου Polo ID., στη τελική μορφή του, χωρίς καμουφλάζ. Αποτύπωσα στη μνήμη μου την εικόνα του εσωτερικού των μελλοντικών μοντέλων της μάρκας. Εμαθα ότι η νέα ολιστική σχεδιαστική προσέγγιση, που διαμορφώθηκε από τα σχόλια των οδηγών, καθόρισε το πιλοτήριο των επερχόμενων μοντέλων ID.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του πιλοτηρίου: Περισσότερη σαφήνεια, καλύτερη ποιότητα, διαισθητικά χειριστήρια και περαιτέρω ανάπτυξη των οικείων λειτουργικών πρότυπων της VW.

H νέα γενιά λογισμικού φέρνει νέες λειτουργίες στο Polo ID. Να τονίσω, ότι η γοητεία της δεκαετίας του 1980 είναι πλέον παρούσα χάρη στη ρετρό οθόνη. Mε το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, οι ψηφιακές οθόνες οργάνων μετατρέπονται σε προβολές οθόνης που θυμίζουν την πρώτη γενιά του Golf της δεκαετίας του 1980. Ευτυχώς που δεν ξέχασαν τη ζηλευτή ιστορία της μάρκας!

Μου αρέσει ο σαφής οριζόντιος προσανατολισμός της αρχιτεκτονικής του cockpit. Δύο μεγάλες οθόνες, διατεταγμένες κατά μήκος μιας ενιαίας γραμμής ορατότητας, ορίζουν τη νέα αρχιτεκτονική του cockpit.

Η μία οθόνη 10,25 ιντσών είναι πίσω από το τιμόνι και η δεύτερη οθόνη αφής σχεδόν 13 ιντσών περιλαμβάνει το σύστημα infotainment, το οποίο ξεχωρίζει στην κατηγορία του λόγω του μεγέθους και των χαρακτηριστικών του.

Τα γραφικά είναι υψηλής ανάλυσης και ακριβή, η κεντρική οθόνη είναι εύκολα προσβάσιμη και για τον συνοδηγό. Ξεχωριστά κουμπιά για τις λειτουργίες κλιματισμού και τα αλάρμ είναι ενσωματωμένα σε μια λωρίδα κάτω από την οθόνη infotainment.

Το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών είναι επίσης εντελώς νέο, με σαφώς δομημένα πεδία κουμπιών. Ανάμεσα στην υποδοχή smartphone και στις ποτηροθήκες βρίσκεται ένα περιστροφικό χειριστήριο για τη λειτουργία του ηχοσυστήματος, εύκολα προσβάσιμο τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό, επιτρέποντας τη ρύθμιση της έντασης του ήχου καθώς και την επιλογή κομματιού και σταθμού.

Το ID.Light, η διαδραστική φωτεινή λωρίδα εκτείνεται πλέον σε όλο το πλάτος του ταμπλό στη βάση του παρμπρίζ και στις μπροστινές πόρτες για πρώτη φορά.

Η τρίτη γενιά του Travel Assist σύντομα θα αναγνωρίζει κόκκινα φανάρια και πινακίδες στοπ, καθώς και άνετη οδήγηση με ένα πεντάλ. Το Volkswagen Polo ID. αναμένεται στην Ελλάδα την άνοιξη του 2026. Η Kosmocar προσβλέπει σε προσιτή τιμή πώλησης.