VW ID. Polo: Ξεκινά την αντεπίθεση - Real.gr

Η Volkswagen πλήρωσε ακριβά την προσπάθειά της να αναπτύξει πρώτη την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, αλλά δεν το βάζει κάτω.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το 2026 ξεκινά μια καινούργια φιλόδοξη προσπάθεια για να κατακτήσει το μερίδιο που της αναλογεί στην κατηγορία των προσιτών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αναλύοντας τα επίσημα στοιχεία που μου δόθηκαν στη δημοσιογραφική αποστολή στην Διεθνή Εκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA 2025) εκτιμώ ότι αυτή τη φορά δεν θα αστοχήσει.

Στο πλαίσιο των δοκιμαστικών διαδρομών με καμουφλαρισμένα αυτοκίνητα προπαραγωγής, η Volkswagen άνοιξε τις πόρτες του ολοκαίνουργιου αμιγώς ηλεκτρικού ID. Polo στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για πρώτη φορά.

Προσκαλεσμένος της Kosmocar, ταξίδεψα στην Ισπανία (Βαρκελώνη) για να οδηγήσω το ID. Polo, το πρώτο από τα τέσσερα νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στην κατηγορία μικρών και συμπαγών αυτοκινήτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν από το 2026. Τη διοργάνωση και την ευθύνη της πολύ μικρής σε αριθμό συμμετεχόντων δημοσιογραφικής αποστολής είχε η εξαιρετική συνεργάτιδα Senior PR Expert Group Kosmocar, Βίκυ Καραδήμου.

Καθώς εκτιμώ ότι το μεγαλύτερο «αγκάθι» στη σχέση του υποψήφιου αγοραστή με την VW είναι η υψηλή τιμή πώλησης -που οφείλεται στην υψηλή τεχνολογία και στην πραγματική αξία των γερμανικών μοντέλων- κατέγραψα στη μνήμη μου την επίσημη ανακοίνωση για την τιμή πώλησης. Η Volkswagen υποσχέθηκε ότι η τιμή της βασικής έκδοσης θα είναι κάτω από τα 25.000 ευρώ. Μακάρι να κοστίζει και 20.000 ευρώ για να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα κινεζικά μοντέλα.

Θεωρώ σωστή την απόφαση της Volkswagen να μην εγκαταλείψει τις γνωστές επωνυμίες των μοντέλων της. Ποιος δεν γνωρίζει το Polo; Κατέγραψε πάνω από 20 εκατ. πωλήσεις εδώ και 50 χρόνια. Τώρα δανείζει την ονομασία του στο ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Σημειώνω τα βασικά στοιχεία του ID. Polo: Είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+. Νέος ηλεκτροκινητήρας APP290 και τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικά συστήματα. Νέα μπαταρία ιόντων λιθίου (37 kWh, 52 kWh) τοποθετημένη στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Εχει τον καλύτερο στην κατηγορία του συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,264. Μείωση της πολυπλοκότητας, μικρότερος αριθμός εξαρτημάτων και χαμηλότερο βάρος (από 1.512 κιλά).

Αρχικά διαθέσιμο με τρία επίπεδα ισχύος: 116 ίπποι, 135 ίπποι και 211 ίπποι. Αργότερα θα λανσαρίσει η σπορ έκδοση ID. Polo GTI, με 226 ίππους. Η μπαταρία 37 kWh έχει αυτονομία έως και 300 χλμ., η μπαταρία 52 kWh προσφέρει αυτονομία έως και 450 χλμ.

Στη δοκιμή μικρής διάρκειας, στην έκδοση με την μπαταρία 52 kWh, διαπίστωσα ότι εξασφαλίζει υψηλά οδηγικά χαρακτηριστικά. Αξίζει να τονιστούν η αυξημένη ακαμψία του πλαισίου σε σχέση με τη θερμική έκδοση, η πολύ καλή απόδοση των νέων αναρτήσεων (μπροστά γόνατα MacPherson, πίσω ημιάκαμπτος άξονας), η αίσθηση ασφάλειας, η βελτίωση στην άνεση, η αποτελεσματικότητα των φρένων και η καλύτερη αίσθηση του πεντάλ. Το νέο σύστημα φρένων προσφέρει και αποτελεσματική ανάκτηση ενέργειας.

Δυο οθόνες 10,25 ιντσών (Digital Cockpit) και 13 ιντσών (σύστημα ψυχαγωγίας). Βιώσιμα υλικά. Παρέχει περισσότερους χώρους από το θερμικό (+19 χιλ. για τους επιβάτες, 435-1.243 λίτρα για τις αποσκευές). Η Cupra είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα, ενώ κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Seat & Cupra στο Μαρτορέλ της Ισπανίας, καθιστώντας το ένα πραγματικά ευρωπαϊκό μοντέλο. Αναμένεται στην Ελλάδα την άνοιξη του 2026.