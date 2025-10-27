Ξεχωρίζει το Suzuki Swift - Real.gr

Η Suzuki είναι «καβάλα στο άλογο» της αυτοκίνησης, γιατί εκτός από την παροιμιώδη αντοχή και αξιοπιστία των μοντέλων της κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στη μεταπωλητική αξία. Μην ξεχνάμε την επομένη ημέρα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Οι αγοραστές εκτιμούν τα προσόντα του νέου Suzuki Swift και το κατέταξαν στην τρίτη θέση της κατηγορίας B. To εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου το αγόρασαν 2.861 οδηγοί.

Σημειώνω τη μάχη που γίνεται στην πιο δημοφιλή κατηγορία: πρώτο το Toyota Yaris 4.276 πωλήσεις, δεύτερο το Opel Corsa 2.873 και τρίτο το Suzuki Swift 2.861. Κάθε λεπτό της ημέρας αυξάνεται ο ανταγωνισμός.

Χωρίς να υποτιμώ την αξία των άλλων μοντέλων της κατηγορίας Β, θεωρώ ότι το νέο Suzuki Swift 1.2 GLX HYBRID 82 CVT είναι ένα από τα πλέον ιδανικά μοντέλα για την καθημερινή μας κίνηση στην πόλη.

Στη δοκιμή διαπίστωσα ότι είναι ευκολοδήγητο, ευέλικτο και παρκάρει εύκολα ακόμη και σε στενούς δρόμους. Επίσης, δεν κουράζει τον οδηγό και το αυτόματο κιβώτιο λειτουργεί ομαλά. Και το σημαντικότερο είναι πολύ οικονομικό στην κατανάλωση, στο αστικό περιβάλλον με συνεχή χρήση του κλιματισμού κατανάλωσε μόλις 5,2 λίτρα/100 χλμ.

Καθοριστικό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης διαδραματίζουν το χαμηλό βάρος κάτω από 1.000 κιλά, ο νέος κινητήρας 1.2 με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V SHVS και το αυτόματο κιβώτιο CVT.

Είναι σαν μια κάψουλα που φροντίζει για όλα χωρίς να αγχώνει τον οδηγό. Αυθεντικό δείγμα της ιαπωνικής φιλοσοφίας για την αυτοκίνηση.

Μην περιμένετε εξάρσεις στις επιδόσεις γιατί δεν είναι αυτή η αποστολή του. Επιτάχυνση 0-110 χλμ./ώρα σε 11.9’’ και τελική 170 χλμ./ ώρα. Παρόμοια τελική θα είχατε και με ένα ανάλογο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Η οθόνη αφής HD 9 ιντσών προσφέρει γρήγορη και ακριβή απόκριση σε κάθε άγγιγμα. Είναι συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto μέσω ασύρματης σύνδεσης με το κινητό τηλέφωνο και σύνδεσης USB, υποστηρίζει δυνατότητα αναγνώρισης φωνής, αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οχήματος.

Θα ήθελα υψηλότερη ισχύ, πιο σκληρή ρύθμιση στις αναρτήσεις και καλύτερη ηχομόνωση. Κοστίζει 21.490 ευρώ. Η γκάμα ξεκινά από τα 16.990 (1.2 GL χειροκίνητο κιβώτιο).