Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Opel

Με το πρόγραμμα !More Opel, η εταιρεία προσφέρει παραπάνω εργοστασιακό εξοπλισμό στα μοντέλα της, χωρίς να αυξήσει την τιμή πώλησης.

Του Σπύρου Ρέκκα

Περισσότερο εργοστασιακό εξοπλισμό χωρίς αύξηση της τιμής πώλησης παρέχει η Opel, μέσω του νέου προωθητικού προγράμματος !More Opel. Η ενέργεια αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εικόνας της γερμανικής μάρκας που έχει βαθιές ρίζες και στην ελληνική αγορά. Στο Corsa, στην έκδοση Edition με αρχική τιμή 14.500 ευρώ, προστίθενται αισθητήρες στάθμευσης πίσω, Panoramic camera 180° πίσω, μεσαία κονσόλα με υποβραχιόνιο, Sport Flatbottom δερμάτινο τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα πίσω, με express κίνηση πάνω/κάτω και αυτόματη αντιστροφή κίνησης κατά την ανίχνευση εμποδίου. Στο ανανεωμένο Crossland (facelift), στην έκδοση Edition, που κοστίζει 16.700 ευρώ, το πακέτο !More Opel αξίας 550 ευρώ, παρέχει, διζωνικό κλιματισμό (ECC), Rear View Camera Pack, οροφή σε Noir Perla Nera/Blanc Opale (White), προβολείς ομίχλης εμπρός και τρίτο πίσω προσκέφαλο. Στο Grandland Χ στην έκδοση Design Line, από 23.800 ευρώ, η αξία του πακέτου !More Opel φτάνει τα 850 ευρώ, προστίθενται διζωνικός κλιματισμός, χρωμιωμένες ράγες οροφής, χρωμιωμένο περίγραμμα πλευρικών παραθύρων, σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, σύστημα αναγνώρισης επικείμενης σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα υποβοήθησης παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας.