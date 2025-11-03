Zeekr: Ηρθαν αγριεμένα - Real.gr

Τέτοιο σφυροκόπημα στην ευρωπαϊκή αγορά από τους ασυγκράτητους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν θα μπορούσε να τη φανταστεί ούτε ο διάσημος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Από πού να φυλαχθούν οι κλασικοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές; Τρώνε γρήγορες «σφαλιάρες» από όλες τις κατευθύνσεις.

Η πρόσφατη δημοσιογραφική αποστολή είχε έντονο σασπένς, γιατί το επιτελείο του διακεκριμένου μάνατζερ Θανάση Κονιστή ίσως να επηρεάστηκε από τις εξαιρετικές δημιουργίες του Σπίλμπεργκ. Λες και διάλεξαν την ημέρα που άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική και στην Πελοπόννησο για να δοκιμάσω τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της νεοφερμένης κινεζικής μάρκας Zeekr – μέχρι τώρα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πάνω από 20 κινεζικές μάρκες. Τα στελέχη της ελληνικής εταιρείας GΕΟ Mobility Hellas (εκπροσωπούν και την Gelly) ακολούθησαν την τολμηρή επιλογή. Με παρότρυναν να οδηγήσω μέχρι το Costa Navarino και μετά να συζητήσουμε για τη μάρκα, την τεχνολογία και τα μοντέλα της.

Αναρωτήθηκα αν η μπαταρία θα άντεχε μέχρι να φθάσω στη πιο διάσημη περιοχή της Πελοποννήσου. Δεν σας κρύβω ότι ακόμη δεν έχω ξεπεράσει το άγχος της αυτονομίας. Διάλεξα το μεγαλύτερο και πιο ακριβό μοντέλο της γκάμας, το επιβλητικό Zeekr 7Χ Long Range με μπαταρία 100 kWh και εργοστασιακή αυτονομία 615 χλμ. Απόδοση 421 ίππων, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6’’ και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Τα περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έχουν τελική ταχύτητα γύρω στα 180 χλμ./ώρα. Από τη στιγμή που έφυγα από το Μαρούσι μέχρι να φθάσω στο πολυτελές θέρετρο, βίωσα τη δύναμη της φύσης.

Καταιγίδες, δυνατός πλάγιος άνεμος και ομίχλη. Στην Καλαμάτα αν αρχίσει να βρέχει, ξεχνά να σταματήσει, λένε οι κάτοικοι. Ειλικρινά, δεν περίμενα ότι το κινεζικό αυτοκίνητο θα μου έδινε τόση σιγουριά ακόμη και όταν έπιασα υψηλές ταχύτητες στην εθνική οδό. Το συγκρίνω μόνο με τα κορυφαία μοντέλα τηςVolvoπου έχουν σχεδιαστεί και εξελιχθεί για να αντιμετωπίσουν την «οργή» των σκανδιναβικών καιρικών συνθηκών.

Η σύγκριση δεν είναι τυχαία γιατί η Volvo και η Zeerk ανήκουν στον κινεζικό όμιλο Gelly και οι Κινέζοι, για να δημιουργήσουν την πολυτελή μάρκα Zeerk, πήγαν και «στρογγυλοκάθισαν» δίπλα στους χαρισματικούς Σουηδούς σχεδιαστές και μηχανικούς. Μάνουλες στην αντιγραφή… Η οδική συμπεριφορά του Zeekr 7Χ Long Range είναι στο ανώτερο επίπεδο της κατηγορίας του.

Η πολυτέλεια, η άνεση, ο εξοπλισμός, η εργονομία και η φιλική προσέγγιση ξεπερνούν τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά στάνταρ. Η αυτονομία δεν με απασχόλησε, αν και λειτουργούσαν συνεχώς ο εξαιρετικός κλιματισμός, οι υαλοκαθαριστήρες και το στερεοφωνικό σύστημα που έδινε ρυθμό και στα βουνά – τόσο δυνατά λειτουργούσε όταν σταμάτησα για να απολαύσω τη θέα. Κοστίζει 58.990 ευρώ, 55.990 ευρώ με επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά». Δεν είναι φθηνό, αλλά εκτιμώ ότι αξίζει τα λεφτά του.

Για την επιστροφή στην Αθήνα, επέλεξα, το Zeekr X Long Range, ένα νέο compact premium SUV, μήκους 4.432 χιλ., σχεδιασμένο με γνώμονα τη ζωή στην πόλη αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης εκτός αυτής. Μπαταρία 69 kWh, κινητήρας 272 ίππων, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,6’’, τελική ταχύτητα 190 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 446 χλμ.

Ομως, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η οδική συμπεριφορά καθώς δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα ηλεκτρικό καρτ. Στριβεί σαν μονοθέσιο, επιταχύνει σαν παλαβό ζαρκάδι. Τιμή 42.990 ευρώ, 37.990 ευρώ με επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά» και το πρόγραμμα Xtreme Value 50. Η GΕΟ Mobility Hellas ετοιμάζει ευρύ δίκτυο εμπόρων και επισκευαστών στην Ελλάδα.