Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του δισθενούς εμβολίου mRNA-1273.214 έναντι του SARS-CoV-2

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης του Σπύρου Χαλκιά και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine με θέμα την ασφάλεια και την ανοσογονικότητα του δισθενούς εμβολίου mRNA-1273.214.