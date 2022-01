Κορωνοϊός: Ο ΕΜΑ ενέκρινε το χάπι της Pfizer στην ΕΕ

Με την έκριση από τον ΕΜΑ τα κράτη της ΕΕ μπορούν να προχωρήσουν σε ευρεία χρήση του φαρμάκου, καθώς η ρυθμιστική αρχή έδωσε οδηγίες για την επείγουσα χρήση του στα τέλη του περασμένου έτους.

EMA recommends authorising the oral antiviral #Paxlovid for treating #COVID19 in adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of severe disease.

