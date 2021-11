Νέο μεταλλαγμένο στέλεχος SARS-CoV-2 με μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων ταυτοποιήθηκε στη Ν. Αφρική

Η βιβλιογραφία αναφορικά με το νέο στέλεχος ανασκοπήθηκε από τους Καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, επιστημονικός σύμβουλος ΕΟΔΥ), Θεοκλή Ζαούτη (Καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος ΕΟΔΥ) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Πρόσφατα ταυτοποιήθηκε ένα νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του COVID-19 που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης spike. Το νέο στέλεχος έχει χαρακτηριστεί ως B.1.1.529, ταυτοποιήθηκε στη Μποτσουάνα, και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 10 περιπτώσεις αυτού του στελέχους. Προς το παρόν εκτός της Νότιας Αφρικής έχει ταυτοποιηθεί και σε έναν ταξιδιώτη στο Χονγκ Κονγκ που είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική.

Παρότι αριθμός των περιστατικών B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός - τρία στη Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ – είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του. Οι μεταλλάξεις είναι οι: A67V, Δ69-70, T95I, G142D/Δ143-145, Δ211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F. O μεγάλος αριθμός των μεταλλάξεων αναπαριστάται από το μεγάλο μήκος κλάδου (κόκκινο χρώμα) στο αντίστοιχο φυλογενετικό δένδρο.

Εικόνα φυλογενετικού δένδρου με τα στελέχη Β.1.1.529 να αναπαρίστανται με κόκκινο χρώμα (https://nextstrain.org/fetch/genome.ucsc.edu/trash/ct/subtreeAuspice1_genome_17ae0_cf96f0.json)

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern». Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων καθιστά πιθανή την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών του ιού, αλλά ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του στελέχους θα μπορούν να εξαχθούν μόνο αν πραγματοποιηθούν οι σχετικές μελέτες.