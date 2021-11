Συναγερμός για διασωληνωμένους και νεκρούς από κορωνοϊό - «Θα δούμε και μεγαλύτερα νούμερα» προειδοποιούν οι ειδικοί

«Θα δούμε προς τις 10 Δεκεμβρίου νούμερο μεταξύ 670 και 730 διασωληνωμένων και οι θάνατοι θα συνεχίζουν να δίνουν υψηλό νούμερα, παίζουν τα νούμερα αυτά των 100 θανάτων μέχρι τις 20 με 25 Δεκεμβρίου»...

«Θα δούμε και μεγαλύτερα νούμερα, ειδικά από τις ΜΕΘ» εκτίμησε ο πνευμονολόγος Νίκος Τζανάκης. «Περιμέναμε τα (χθεσινά) νούμερα προς το τέλος του μήνα, ήρθαν λίγο νωρίτερα αυτό σημαίνει ότι η πανδημία είναι εν εξελίξει και με μεγαλύτερη ένταση απ ό,τι νομίζαμε» τόνισε.

«Θα δούμε προς τις 10 Δεκεμβρίου νούμερο μεταξύ 670 και 730 διασωληνωμένων και οι θάνατοι θα συνεχίζουν να δίνουν υψηλό νούμερα, παίζουν τα νούμερα αυτά των 100 θανάτων μέχρι τις 20 με 25 Δεκεμβρίου. Ελπίζω να είναι λίγες φόρες που θα πάμε σε τριψήφιο».

Σημείωσε πάντως πως «πέρυσι αυτή την εβδομάδα από 21 έως 28 Νοεμβρίου 2020 είδαμε πέντε φόρες πάνω από 100 θανάτους με το παλιό στέλεχος με την κοινωνία λοκντάουν.. Αυτό ήδη από 10 Νοεμβρίου σήμερα βλέπουμε παρόμοια ή αρκετά μικρότερα νούμερα, με την κοινωνία ανοιχτή με το στέλεχος Δέλτα και με τα εμβόλια».

Δήλωσε πως «υπάρχει καλό σενάριο να επιπεδώνεται η καμπύλη των κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα, άντε έως τις 5 Δεκεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου, και μετά να αρχίσουν να φθίνουν, αλλά η καμπύλη των ΜΕΘ και των θανάτων θα κάνει 2 με 3 εβδομάδες να επιπεδωθεί».

«Στα Χριστούγεννα θα είμαστε σταθεροί ως προς τα κρούσματα, με λίγο λιγότερα κρούσματα 5.000 με 6.000 κρούσματα την ημέρα. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς 800 κρούσματα την ημέρα, δεδομένου ότι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε το εκπληκτικό περίπου 40% άνω των 60 να είναι ανεμβολίαστοι… Τι μπορεί να πει κανείς όταν η μισή Ελλάδα στη Βόρειο Ελλάδα είναι ανεμβολίαστη στις ηλικίες που διασωληνώνονται;» διερωτήθηκε ο κ. Τζανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Εξήγησε ότι το καθολικό απαγορευτικό δεν έχει αποτελεσματικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή ενδεχομένως μάλιστα να επισύρει και βλαβερή συνέπεια, «γιατί θα κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας και στην ουσία θα διαρρεύσουμε τον ιό ενδοοικογενειακά».

«Να πάρουμε στοχευμένα μέτρα όπως πήραμε κυκλικό ωράριο υποχρεωτική 3η δόση για θωράκιση στον οργανισμό στους άνω των 60» σημείωσε.

Υπάρχει όμως, επισήμανε ο καθηγητής, έλλειψη στόχευσης στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. «Κάναμε προτάσεις όπως να πάμε πόρτα – πόρτα στους ανεμβολίαστους μέσω οικογενειακών γιατρών, και να δώσουμε οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα μήπως και κινητοποιήσουμε τους ανεμβολίαστους».

«Κανείς εμβολιασμένος με τρίτη δόση δε νοσηλεύεται»

«Σε μέρη με ιδιαίτερο συγχρωτισμό, όπως στα σουπερ μάρκετ πρέπει να υπάρξει υψηλότερη προστασία και καλή εφαρμογή της μάσκας» σημείωσε από πλευράς του ο πνευμονολόγος Στέλιος Λουκίδης.

Δήλωσε πάντως ότι είναι πολύ σημαντικό πως «45 με 50.000 κάθε μέρα κάνουν 3η δόση και το επόμενο δίμηνο θα έχουμε σημαντικό αριθμό ανθρώπων που θα μπουν στην τρίτη δόση».

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, «από τους νοσηλευόμενους που έχουμε που είναι εμβολιασμένοι δεν υπάρχει κανένας με 3η δόση, η δεύτερη μέση δόση όσων εμβολιάζονται νοσηλεύονται είναι κοντά στο Μάρτιο υπάρχει χρονικό διάστημα 7 με 8 μήνες».

«Δεν είναι ακάλυπτος εντελώς ο εμβολιασμένος με δεύτερη δόση, διαδράμουν δύσκολη πορεία οι περισσότεροι αλλά βγαίνουν από το νοσοκομείο».

«Πάνω από 60 οι περισσότεροι εμβολιασμένοι που νοσηλεύονται και με υποκείμενα. Πεθαίνουν εμβολιασμένοι κυρίως μεγάλης ηλικίας όταν έχει παρέλθει το εξάμηνο με υποκείμενα που σχετίζονται πολύ με την άμυνα τους» εξήγησε.

Το ποσοστό, σημείωσε, είναι 75% εμβολιασμένοι – 25% ανεμβολίαστοι νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες COVID. 82% – 18% σε ΜΕΘ COVID. «Οι υγειονομικοί πρέπει να κάνουν σελφ τεστ ερχόμαστε σε επαφή με ασθενείς» τόνισε ο Στέλιος Λουκίδης.

Πιθανό να φτάσουμε τους 800 διασωληνωμένους στα μέσα Δεκεμβρίου

«Η χθεσινή εικόνα, όπως αποτυπώθηκε, θυμίζει τις περσινές ημέρες. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μία περίοδο επιπέδωσης των κρουσμάτων, όμως η πίεση στις ΜΕΘ και οι θάνατοι θα εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν τις επόμενες ημέρες και αυτό είναι μία τραγωδία», δήλωσε ο ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Λοιμωξιολογίας, Ιωάννης Κιουμής. «Δυστυχώς πέρυσι ναι μεν δεν είχαμε τα εμβόλια, αλλά δεν είχαμε και τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία μολύνει περισσότερο εύκολα τους ανθρώπους». Σύμφωνα με τον κ. Κιουμή, μέσα στον Δεκέμβριο αναμένονται να αυξηθούν οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι. «Εκτιμώ ότι δεν θα αυξηθούν τόσο τα κρούσματα, αλλά οι εισαγωγές σε ΜΕΘ και οι θάνατοι. Από αρχές Δεκεμβρίου θα υπάρχει συρρίκνωση των κρουσμάτων. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με τους εμβολιασμούς και την τήρηση μέτρων προστασίας. Είναι πολύ πιθανό ότι θα φτάσουμε τους 800 διασωληνωμένους στις ΜΕΘ μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου και όταν υπάρχουν τόσα άτομα στις ΜΕΘ είναι φανερό ότι θα υπάρξουν και οι αντίστοιχοι θάνατοι». Επιπλέον, τόνισε πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι επαρκή και η πιστή εφαρμογή τους θα φρενάρει τη διασπορά. «Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα μέτρα αυτά, εάν εφαρμοστούν με συνέπεια, είναι επαρκή για να ελεγχθεί η κατάσταση. Δεν θα χρειαστεί ένα lockdown, το οποίο θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Αν τα μέτρα ακολουθηθούν με πιστότητα, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση». Ο κ. Κιουμής υπογράμμισε ότι εάν είχε αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών, ένα σημαντικό ποσοστό των θανάτων θα τους είχαμε αποφύγει. «Οι ασθενείς που είναι σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι κατά το 90% και το 10% είναι εμβολιασμένοι. Υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιον που είναι εμβολιασμένος να νοσήσει, αλλά το περνούν σαν μία απλή ίωση και μόνο σε ορισμένα άτομα δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Το εμβόλιο δεν είναι το απόλυτο μέσο που σε προστατεύει από όλα, σου δίνει μία επιπλέον προστασία που είναι ουσιαστική, όμως δεν αποτρέπει ολοκληρωτικά την εμφάνιση της νόσου στους εμβολιασμένους», κατέληξε.

Καπραβέλος: Στις 50 εισαγωγές, οι 10 – 11 είναι πλήρως εμβολιασμένοι

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησαν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, κ.Σπαντιδέας και ο πνευμονολόγος Νικόλαος Καπραβέλος, μετά το χθεσινό σοκ των 105 και πλέον θανάτων και τον 608 διασωληνωμένων.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σπαντιδέας, βάσει των ιατρικών μοντέλων, οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν το Δεκέμβριο. Έκανε λόγο για «βάναυση» πανδημία και ειδική αναφορά στις ΗΠΑ, αφού είναι η «θανατηφόρα πανδημία που έχει πλήξει τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς για την αύξηση των κρουσμάτων παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, εξήγησε πως «Ο εμβολιασμένος χρειάζεται πολύ μεγάλο διάστημα να μεταδώσει, σε αντίθεση μετον ανεμβολίαστο που τον κολλάει σε ελάχιστο χρόνο», τονίζοντας ότι έχει υπάρξει χαλάρωση στα μέτρα προστασίας.

Ενώ όσο αφορά στα μέτρα, έκρινε πως πρέπει να επανεξετάζονται κάθε εβδομάδα και σημειώνοντας ότι τόσοι οι γιατροί όσο και οι πολιτικοί έχουν κι άλλα «όπλα στη φαρέτρα» τους προέβλεψε ότι θα πάμε σε μέτρα όπως της Αυστρίας.

Ο Νίκος Καπραβέλος εξήγησε, από την πλευρά του πως, «στις 50 εισαγωγές, οι 10-11 είναι πλήρως εμβολιασμένοι», τονίζοντας πως είναι λάθος το ότι «οι οι εμβολιασμένοι είναι άτρωτοι» και όπως και ο κ.Σπαντιδέας τόνισε την ανάγκη της επαναφοράς της μάσκας και της τήρησης των μέτρων καθολικά.

«Ο εμβολιασμός έφερε χαλάρωση κι αυτό φέρνει νέα κρούσματα», παρατήρησε και προέβλεψε ότι, «φλερτάρουμε με πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων και τριψήφιο θανάτων».

«Οδηγούμαστε σε μία τραγωδία», εξέφρασε τη βεβαιότητα, περιγράφοντας πως «πάμε σε μία πανδημία ανεμβολίαστων και σε αυτήν συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι».

«Δεν προλαβαίνουμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας, ποτέ μη λες ποτέ, μπροστά μας είναι πιο περιοριστικά μέτρα», σχολίασε για τα μέτρα που λαμβάνονται κι αυτά που πρόκειται να έρθουν.

Τέλος, είπε πως στο Παπανικολάου από τους 64 νεκρούς που είχαν τον τελευταίο μήνα, το 85% ήταν ανεμβολίαστοι, οι υπόλοιποι όμως ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα που δεν είχαν προλάβει να κάνουν την 3η δόση».

Νέο πακέτο μέτρων, που περιλαμβάνει ακόμα και lockdown για τους ανεμβολίαστους, εξετάζει η κυβέρνηση, εάν συνεχιστεί η «έκρηξη» κρουσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκαν 7.287 νέα κρούσματα κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ σημειώθηκαν 105 θάνατοι, με τους διασωληνωμένους ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να ανέρχονται σε 608.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα περισσότερα σε αριθμό ημερήσια κρούσματα που έχει καταγράψει ο ΕΟΔΥ μέχρι στιγμής, ανακοινώθηκαν την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, όταν εντοπίστηκαν 8.613 μολύνσεις σε ένα 24ωρο. Επίσης, ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός θανάτων εξαιτίας του ιού καταγράφηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, όταν έχασαν τη ζωή τους 121 ασθενείς.

Οι σκληροί δείκτες της πανδημίας είναι αμείλικτοι και φανερώνουν ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας «σαρώνει» τη χώρα μας. Μάλιστα, την άλλη εβδομάδα θα επαναξιολογηθούν από την Επιτροπή των Ειδικών τα νέα υγειονομικά μέτρα, που τέθηκαν σε εφαρμογή για τους ανεμβολίαστους πολίτες από σήμερα Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες εισηγήσεις θα γίνουν με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα.

Τα δύο πιθανά σενάρια

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο είναι να κορυφωθεί η πανδημία στις αρχές Δεκεμβρίου και το δεύτερο και πιο «κακό» σενάριο είναι να κορυφωθεί μετά τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Star, είναι πιθανό να επιβληθούν νέοι περιορισμοί σε ανεμβολίαστους προκειμένου να αποφευχθεί ένα γενικό lockdown. Σε πρώτη φάση θα συζητηθεί ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων και από τους μεικτούς χώρους εστίασης, δηλαδή θα τους επιτρέπεται μόνο το take away. Παράλληλα θα υπάρξει αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από τις αγορές εντός των εμπορικών καταστημάτων, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν ψώνια μόνο με click away. Στο τραπέζι, αν χρειαστεί, θα μπει και το rapid test για ανεμβολίαστους στα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό εκτιμάται ότι θα είναι το τελευταίο μέτρο που θα ληφθεί.