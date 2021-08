Εμβόλιο: Αίτηση έγκρισης τρίτης δόσης από την Pfizer

«Με βάση τα δεδομένα της φάσης 3, ξεκινήσαμε την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης άδειας στον FDA για έγκριση τρίτης (ή ενισχυτικής) δόσης εμβολίου κατά της Covid-19. Τα εμβόλια ήταν και θα παραμείνουν κρίσιμα για να βοηθήσουν στην προστασία ζωών από την Covid-19, και αν εγκριθούν, πιστεύουμε ότι οι ενισχυτικές δόσεις θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πορεία μας για να “βγούμε” από την πανδημία”, έγραψε ο Άλμπερτ Μπουρλά.

Vaccines have been and will remain critical to helping protect lives against #COVID19, and if approved, we believe #booster doses could accelerate our path out of the pandemic.