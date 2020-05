Επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από λοίμωξη με τον SARS-CoV-2: Δεδομένα από τις ΗΠΑ

Τι συμβαίνει όμως ειδικά για αυτούς που νόσησαν και ανάρρωσαν από COVID-19 Δυστυχώς, υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι επιδημιολογικές και κλινικές παράμετροι που απαιτούνται για να δοθεί ακριβής απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός των ασυμπτωματικών περιπτώσεων COVID-19 στην κοινότητα, ο επιπολασμός της καρδιακής βλάβης μεταξύ των μη νοσηλευόμενων ατόμων με COVID-19 και οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές της νόσου παραμένουν άγνωστα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, τα μέλη του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας της Άσκησης και του Συμβουλίου Καρδιολογίας της Άσκησης, με τη συμβολή των ειδικών ερευνητών στην αθλητική καρδιολογία στις ΗΠΑ, παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες αθλητών που νόσησαν από COVID-19 με δημοσίευσή τους στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση JAMA Cardiology (Phelan D et al. A Game Plan for the Resumption of Sport and Exercise After Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) InfectionJAMA Cardiol. Published online May 13, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.2136). Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κίμων Σταματελόπουλος και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τις οδηγίες.