Επιπολασμός της παχυσαρκίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 στη Γαλλία

Σε χώρες με υψηλό επιπολασμό παχυσαρκίας υπάρχει επείγουσα ανάγκη να καθοριστεί η σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και της σοβαρότητας της λοίμωξης COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Cyrielle Caussy και συνεργάτες προσπάθησαν να καθορίσουν τον επιπολασμό της παχυσαρκίας (δείκτης μάζας σώματος μεγαλύτερο ή ίσο του 30 kg/m2) μεταξύ των βαρέως πασχόντων νοσηλευόμενων με COVID-19 (Prevalence of obesity among adult inpatients with COVID-19 in France The Lancet Diabetes & Endocrinology May 18, 2020).