Έρευνα: Διπλάσιος ο κίνδυνος λοίμωξης Covid-19 για τους ανθρώπους με άνοια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ και άνοιας «Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association», ανέλυσαν στοιχεία για 61,9 εκατομμύρια ενήλικες από 360 αμερικανικά νοσοκομεία. Από αυτούς, πάνω από ένα εκατομμύριο είχαν άνοια, ενώ 15.770 είχαν διαγνωσθεί με Covid-19 και 810 είχαν τόσο άνοια όσο και Covid-19.