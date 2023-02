Ερευνα: Η οργανική βλάβη στο 60% των ασθενών με μακρά Covid-19 συνεχίζεται μετά από έναν χρόνο

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Αμιτάβα Μπάνερτζι του Ινστιτούτου Πληροφορικής της Υγείας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής «Journal of the Royal Society of Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για 536 ασθενείς, από τους οποίους μόνο το 13% είχαν νοσηλευθεί μετά την αρχική διάγνωση του κορονοϊού. Οι 331 (το 62%) εμφάνιζαν προβλήματα σε διάφορα όργανα έξι μήνες μετά την αρχική διάγνωση της Covid-19.