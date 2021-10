Γεώργιος Δημητριάδης: Ο Έλληνας επιστήμονας πρωτεργάτης στην έρευνα του mRNA

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Νικόλαος Κατσιλάμπρος αναφέρει ότι είναι πιθανόν ο πρώτος των πρώτων ερευνητής σε σχέση με αυτό το αντικείμενο να ήταν ο Έλληνας επιστήμονας Γεώργιος Δημητριάδης, ο οποίος δημοσίευσε στο περίφημο, με πολύ υψηλή απήχηση, περιοδικό Nature ( τόμος 274,σ 923-24, 31 Αυγούστου 1978) ένα εξαιρετικά πρωτότυπο άρθρο με τίτλο “Translation of rabbit globin mRNA introduced by liposomes into mouse lymphocytes”. Κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης ο Γεώργιος Δημητριάδης εργάζονταν στο National Institute for Research του Λονδίνου.