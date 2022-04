Καθηγητής Γαλιατσάτος για Σανγκάη: Αναρωτιόμαστε μήπως συμβαίνει κάτι που δε μας έχουν πει - BINTEO

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Παναγής Γαλιατσάτος, μίλησε αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, τη Σανγκάη αλλά και το τι θα γίνει με την 4η δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

«Μέσα σε δύο χρόνια της πανδημίας έχουμε μάθει πολλά. Δεν καταλαβαίνουμε αυτό που βλέπουμε στη Σαγκάη. Κάνουν σαν να είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν την πανδημία. Υπάρχει η υπόθεση μήπως έχουν βρει κάτι που δεν μας έχουν πει», σημείωσε ο κ. Γαλιατσάτος σχολιάζοντας τις εικόνες από τη Σαγκάη.

Η Σανγκάη, το οικονομικό κέντρο της Κίνας, ανέφερε σήμερα νέο αριθμό ρεκόρ κρουσμάτων της Covid-19 που εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς η χώρα επιβάλλει νέα λοκντάουν.

Η Οικονομική Ζώνη του Αεροδρομίου της Τσενγκτσόου, μια βιομηχανική περιοχή στην κεντρική επαρχία Χενάν που φιλοξενεί εγκαταστάσεις παραγωγής εταιρειών περιλαμβανομένης της Foxconn, προμηθευτή της Apple Inc, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ένα λοκντάουν 14 ημερών «που θα προσαρμόζεται ανάλογα με την επιδημική κατάσταση». Foxconn είναι η εμπορική επωνυμία της Hon Hai Precision Industry Co Ltd.

Μόνο προσωπικό με πιστοποιητικά σε ισχύ, υγειονομικούς κωδικούς και απόδειξη πραγματοποίησης αρνητικών τεστ για Covid θα μπορούν να φύγουν από τη ζώνη στη διάρκεια της περιόδου αυτής των 14 ημερών, αν και «ειδικά οχήματα» θα μπορούν να ταξιδεύουν φυσιολογικά για επαγγελματικούς λόγους, ανέφεραν οι αρχές της οικονομικής ζώνης σε καταχώρισή τους σε επίσημο λογαριασμό του WeChat.

Η Foxconn δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ η βορειοδυτική πόλη Σιάν ανακοίνωσε πως επιβάλλει προσωρινά μερικό λοκντάουν στους 13 εκατομμύρια κατοίκους της έπειτα από δεκάδες μολύνσεις με Covid-19 που καταγράφηκαν αυτό το μήνα.

Οι νέοι περιορισμοι σημαίνουν αναταράξεις σε εκτεταμένες αλυσίδες προμηθειών που φαίνεται πιθανό να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις σε αποστολές φορτίων από εταιρείες, περιλαμβανομένης της Apple. Οικονομολόγοι λένε επίσης πως οι περιορισμοί θα επιβαρύνουν τη φετινή οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στην Κίνα καταγράφηκαν χθες Παρασκευή 24.791 νέα κρούσματα κορωνοϊού, εκ των οποίων 20.895 αφορούν ασυμπτωματικούς φορείς του ιού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας της χώρας.

Οι αριθμοί αυτοί είναι ελαφρώς αυξημένοι σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο, όταν είχαν ανακοινωθεί επισήμως 24.268 νέες μολύνσεις, εκ των οποίων 20.782 αφορούσαν ασυμπτωματικούς φορείς του ιού – τους οποίους οι κινεζικές υγειονομικές αρχές μετρούν ξεχωριστά.

Η συντριπτική πλειοψηφία των 24.791 νέων κρουσμάτων προέρχεται από το οικονομικό κέντρο της Σανγκάης, που αποτελεί το επίκεντρο του νέου κύματος Covid-19 στην Κίνα. Η μεγαλούπολη των 25 εκατομμυρίων κατοίκων, στην οποία έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown, κατέγραψε περίπου 23.513 νέες μολύνσεις.

Το τελευταίο 24ωρο, 2.818 ασθενείς που νοσηλεύονταν με Covid-19 πήραν εξιτήριο, ενώ 34.002 άνθρωποι βγήκαν από την καραντίνα στην οποία είχαν μπει ως «στενές επαφές» φορέων του ιού.