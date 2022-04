Κορωνοϊός: Η Ελλάδα στις χώρες με μικρότερη αύξηση θνησιμότητας λόγω Covid-19 σε νέα έρευνα του Lancet

Ενδεικτικός της εικόνας που έχει σχηματιστεί, σε ό,τι αφορά τον δείκτη θνησιμότητας, είναι ο χάρτης που δημοσιεύτηκε από το Lancet και ο οποίος συνοδεύει την πλήρη ανάλυση και δημοσίευση της έρευνας που διεξήχθη. Σε αυτόν τον χάρτη η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που ναι μεν μετρούν απώλειες από τον κορωνοϊό, όχι όμως τόσο αυξημένες όσο σε άλλες χώρες όπου η θνησιμότητα εκτινάχθηκε στα ύψη. Ειδικότερα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, στην Αφρική αλλά και στις ΗΠΑ τα ποσοστά αυξήθηκαν ραγδαία και καταγράφηκαν μερικά από τα υψηλότερα παγκοσμίως.

Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και στο κείμενο με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, η Ελλάδα δεν αναφέρεται ανάμεσα στις χώρες όπου τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν τεράστια λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα, το παγκόσμιο ποσοστό υπερβολικής θνησιμότητας όλων των ηλικιών λόγω της πανδημίας ήταν 120,3 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 104,1 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού.

Αν λάβει κανείς υπόψη του όλους τους δημογραφικούς, πληθυσμιακούς και υγειονομικούς παράγοντες, αντιλαμβάνεται την καλύτερη εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, και το γεγονός ότι έγιναν όσο το δυνατό ταχύτερες και καλύτερες παρεμβάσεις προς όφελος της δημόσιας υγείας. Τόσο με τα μέτρα κατά της διασποράς του ιού, όσο και με την προσπάθεια ενδυνάμωσης του ΕΣΥ αλλά κυρίως με την ταχεία ανάπτυξη του δικτύου εμβολιασμού που βοήθησε έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των πολιτών από την Covid-19.

Estimates of excess mortality due to the #COVID19 pandemic suggest the impact has been much greater than that indicated by official statistics.

Read the analysis: https://t.co/rAFWzJr71f@IHME_UWpic.twitter.com/gVbB5E6O4T