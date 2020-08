Κορωνοϊός: H Koμισιόν υπέγραψε τελική συμφωνία αγοράς εμβολίων με την Astra Zeneca - Τι είπε η Επίτροπος Υγείας

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά ότι "οι διαπραγματεύσεις μας απέδωσαν τώρα σαφή αποτελέσματα: ένα πρώτο συμβόλαιο που υπεγράφη με τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων για την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών μας".

"Η σημερινή υπογραφή - η οποία κατέστη δυνατή χάρη στις σημαντικές βασικές εργασίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και των Κάτω Χωρών - θα διασφαλίσει ότι οι δόσεις ενός εμβολίου το οποίο, εάν αποδειχθεί αποτελεσματικό και ασφαλές, θα παραδοθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Αναμένουμε να ανακοινώσουμε πολύ γρήγορα πρόσθετες συμφωνίες με άλλους κατασκευαστές εμβολίων", τόνισε η Επίτροπος.

Important moment for us all ????!

? 1st #COVID19 vaccine contract signed w/ @AstraZeneca for up to 400 million potential doses, pending @EMA_News safety approval.

A milestone in our commitment to finding a sustainable solution to the crisis for all.#StrongerTogetherpic.twitter.com/xL9P7ebArf