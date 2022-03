Κορωνοϊός: Με τρία self test θα πάνε στα σχολεία οι μαθητές αυτή την εβδομάδα

Από την Παρασκευή 1η Απριλίου τα self test για τους μαθητές θα μειωθούν σε ένα.

Μετά το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, για να προσέλθουν οι μαθητές στα σχολεία, θα πρέπει να κάνουν τρία self test. Συγκεκριμένα, για να περάσουν την πόρτα των σχολείων τους τη Δευτέρα οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν self test την Κυριακή (27/03) και μετά κανονικά self test τη Δευτέρα το απόγευμα (28/03) για την Τρίτη, καθώς και την Πέμπτη (31/03) το απόγευμα για την είσοδό τους την Παρασκευή.