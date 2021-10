Κορωνοϊός-μελέτη: Εξουδετερωτικό αντίσωμα προστατεύει τους ασθενείς από επιδείνωση της νόσου

Η σοτροβιμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει τον SARS-CoV-2 καθώς και πολλούς άλλους σαρμπεκο-ιούς. Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης των Anil Gupta και συνεργατών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (27/10) στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «The New England Journal of Medicine», με τίτλο «Early Treatment for Covid-19 with SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Sotrovimab».