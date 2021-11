Κορωνοϊός: Μόλυνση σε παιδιά με καρκίνο – Τα στοιχεία νέας μελέτης

Ο Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης και η Επιστημονικός Συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυριδούλα Χατζηνικολάου αναφέρουν ότι σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο JournalofClinicalOncology με τίτλο ‘ Characteristics, Effects, and Outcomes of SARS–CoV-2 infection in Pediatric Patients with Cancer’ μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά, η ανταπόκριση στη θεραπεία και η πορεία των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2.